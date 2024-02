Margherita Srl ospite di Serena Wines 1881 al Beer & Food Attraction

Il Beer & Food Attraction di Rimini è da sempre un banco di prova per le novità e quest'anno l'attenzione è indubbiamente catturata da un inedito abbinamento: pizza e vino. Margherita Srl, stupisce operatori e pubblico con una vasta selezione di pizze e snack surgelati di alta qualità, insieme alle nuove basi pinsa, pizza e focaccia di ProPizza, di recente entrata in squadra, dal 18 al 20 febbraio, ospite, al Pad. C3- Stand 075, di Serena Wines 1881, eccellenza enologica veneta conosciuta a livello internazionale. Un incontro tra due eccellenze trevigiane destinato a conquistare il palato degli ospiti e confermare l'Italia come patria indiscussa della buona cucina.

I vini di Serena Wines 1881 in abbinamento alle pizze di Margherita Srl al Beer & Food Attraction

Le proposte, realizzate manualmente a Fregona (Tv), combinano l'artigianalità tradizionale con ingredienti di prima scelta, trasportando l'autentico sapore della pizza appena sfornata di pizzeria, per far conoscere ai visitatori e agli operatori del mondo Horeca alcune delle sue deliziose farciture. La vera sorpresa è l'introduzione di un abbinamento innovativo: non più solo birra ad accompagnare la pizza, ma il vino e non uno qualsiasi, ma le fresche bollicine di Serena Wines 1881, storica eccellenza vitivinicola del Veneto dal 1881. Questa scelta vuole dimostrare che il connubio tra pizza e vino può essere altrettanto soddisfacente e appagante di quello tradizionale con la birra. Le diverse tipologie di vino offerte da Serena Wines 1881 si sposano infatti alla perfezione con le varie proposte di pizza di Margherita: dai gusti più classici a quelli più innovativi. Questo binomio non solo esalta il sapore della pizza, ma offre anche un'esperienza culinaria completa e sofisticata, perfetta per palati desiderosi di esplorare nuove frontiere del gusto. Eccone un assaggio:

Pizza Margherita Top , impasto doppia lievitazione con pomodoro, mozzarella, pomodorini, stracciatella e perle di mozzarella accompagnata da Ville D'Arfanta Conegliano Valdobbiadene Docg Extra Brut .

, impasto doppia lievitazione con pomodoro, mozzarella, pomodorini, stracciatella e perle di mozzarella accompagnata da . Salsiccia e Friarielli , impasto doppia lievitazione con mozzarella, salsiccia,friarielli e provolone abbinata a Serena 1881 Prosecco Doc Treviso Extra Dry .

, impasto doppia lievitazione con mozzarella, salsiccia,friarielli e provolone abbinata a . Prosciutto e Mascarpone, impasto doppia lievitazione con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto affumicato Praga e crema di mascarpone con l'abbinamento consigliato Soè cuvée Brut.

Una partnership nata da Serena Wines 1881 e accolta con piacere da Margherita, sia in un'ottica di collaborazione tra aziende dello stesso territorio che per la condivisione dell'approccio alla qualità del prodotto, confermando che il connubio tra innovazione e tradizione può portare a risultati sorprendenti e deliziosi.

