Pasqua Vini ad Amarone Opera Prima con Amarone Famiglia Pasqua

Pasqua Vini partecipa ad Amarone Opera Prima da vincitore del premio Wine Enthusiast come “Innovator of the Year 2023”.

Il protagonista della cantina, nel prologo della manifestazione, è Famiglia Pasqua con Amarone della Valpolicella Docg Cascina San Vincenzo 2018. L’etichetta è infatti stata selezionata dal wine educator Filippo Bartolotta per la masterclass - riservata alla stampa di settore nazionale ed estera - “Amarone: The New Wave” che anticipa l’apertura della due giorni di degustazione e che si è tenuta venerdì 2 febbraio alle 14.00, a Palazzo della Gran Guardia.

Riccardo, Umberto e Alessandro Pasqua

In degustazione una selezione di annate di diverse cantine del territorio: accanto al racconto dell’evoluzione produttiva dell’Amarone si evidenzia anche l’attitudine di uno dei fine wine italiani più celebri al mondo a diventare asset di investimento per i collezionisti.

Al centro della riflessione condotta da Filippo Bartolotta l’analisi del nuovo trend che, passando attraverso la musica, l’arte e la cultura, identifica un nuovo stile più verticale e meno opulento e vede protagonisti Amaroni più freschi e dal minore grado alcolico. Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo 2018, vino elegante che si fa ricordare per i suoi tannini strutturati e vellutati, equilibrato e dalla spiccata morbidezza quanto dalla fresca acidità, è stato valutato l’interprete più interessante a rappresentare la cantina, con un progetto che codifica le potenzialità del territorio attraverso l’utilizzo dell’agricoltura biologica e che ha ottenuto i Tre Bicchieri dalla Guida ai Vini d’Italia 2024 di Gambero Rosso e il Wine Hunter Rosso da Wine Hunter.

«Siamo orgogliosi di essere stati selezionati tra gli interpreti di un nuovo trend» commenta Riccardo Pasqua, Amministratore delegato di Pasqua Vini. «Ci gratifica ancora una volta, proprio nel solco del riconoscimento “Innovator of the Year” conferitoci da Wine Enthusiast, che nel nostro brand l’innovazione venga riconosciuta come il valore che guida i nostri progetti enologici. Con l’etichetta Famiglia Pasqua Cascina San Vincenzo portiamo una nostra interpretazione di Amarone, frutto di una viticoltura di alta collina ritenuta quasi visionaria dieci anni fa, ma strategica considerato il progressivo innalzamento delle temperature.»

Al banco di assaggio in Gran Guardia il 3 e 4 febbraio Pasqua Vini presenterà a stampa e pubblico l’anteprima di Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella Docg 2019, che succede all’annata 2018 - premiata con 92 punti da James Suckling.

