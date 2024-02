L'Altra Toscana chiude la Settimana delle Anteprime toscane

Si è chiusa oggi a Firenze la Settimana delle Anteprime toscane. L’ultimo evento “L'Altra Toscana”, che riunisce 18 Denominazioni e 14 consorzi di tutela, è andata in scena a Firenze. In degustazione, per questa terza edizione dell'iniziativa che prevede la presentazione delle nuove annate pronte ad andare in commercio, oltre 350 etichette che raccontano sfaccettature diverse, e talvolta meno conosciute, della Toscana enologica.

«L'Associazione L'Altra Toscana, ad oggi, rappresenta ben il 40% dell'imbottigliato regionale - sottolinea Francesco Mazzei, alla guida dell'Associazione e presidente del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana, capofila del progetto -. Siamo entusiasti di vedere tanto interesse, da parte della stampa e degli operatori del settore, nei confronti di un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto, consci di poter arricchire, con le innumerevoli varietà e diversità che ci caratterizzano e con punte di qualità sempre più alte, la proposta enologica regionale».

Protagonisti i vini delle Dop e Igp: Maremma Toscana, Montecucco e Montecucco Sangiovese, Orcia, Cortona, Valdarno di Sopra, Terre di Pisa, Chianti Rufina, Terre di Casole, Grance Senesi, Montescudaio, Suvereto, Val di Cornia e Rosso della Val di Cornia, Carmignano, Barco Reale di Carmignano e Vin Santo di Carmignano e Toscana.

