Valentina Ursic è la nuova direttrice marketing di Rinaldi 1957

Con oltre 20 anni di esperienza nell'ambito wine and spirits accumulati in Italia e nel mondo, Valentina Ursic è stata nominata direttrice marketing di Rinaldi 1957, l'azienda bolognese impegnata nella distribuzione su scala nazionale di prodotti alcolici. L'ingresso di Valentina Ursic in Rinaldi 1957 si allinea con i dichiarati obiettivi aziendali di rafforzamento del settore vini ed espansione dell'area spirits per il 2024.

Valentina Ursic, la nuova direttrice marketing di Rinaldi 1957

Nel campo degli spirits, Rinaldi 1957 si sta muovendo in risposta alle nuove esigenze di un mercato che sempre più desidera cimentarsi e approcciarsi a prodotti di qualità. I cosiddetti “novelty seeker” sono infatti mossi dal desiderio di avvicinarsi al mondo degli spirits, come whiskey, grappe, rum, cognac, armagnac che non siano più solo e semplici fine pasto, ma delle vere e proprie “coccole con cui concludere la giornata”, come spiega Valentina Ursic che si dice entusiasta del nuovo incarico e pienamente allineata con quella che è la mission aziendale.

«Oggi il consumatore non esce per il semplice atto di bere, ma per vivere un'esperienza. In particolare, si sta rafforzando il legame con maitre e barman che, grazie alla loro conoscenza, sono in grado di fornire anche qualche chicca in più in termini di storytelling» spiega Valentina Ursic, che, nella sua idea di innovazione in termini di marketing, ha intenzione per questo di lasciare grande spazio a masterclass ed eventi che avvicinino il consumatore al prodotto, alla sua storia, al suo territorio di origine. Valentina Ursic, d'altro canto, vanta anche un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda il vino. Le sue origini affondano proprio in una famiglia di produttori vitivinicoli sloveni e Valentina Ursic è «letteralmente cresciuta con il profumo del mosto» che l'ha portata, nel tempo, a ottenere le qualifiche di sommelier Ais, degustatrice ufficiale Ais e giudice in Friuli Venezia Giulia nell'assegnazione del premio “Tre Bicchieri” targato Gambero Rosso.

