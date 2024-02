I vini più venduti da Signorvino? Veneto in testa, bene Franciacorta

Quali sono i vini più venduti da Signorvino? A svelarlo è l'Osservatorio Signorvino, che dalla sede di Verona elabora le informazioni raccolte direttamente nei suoi 36 punti vendita (otto in più rispetto al 2022) e dal sito di e-commerce. A valore, bollicine e rossi risultano in testa con Franciacorta (10%), Amarone (9%) e Champagne (8%) sul podio. In volume ecco invece primeggiare Prosecco (14%), Valpolicella Ripasso (7%) e Franciacorta (6%).

Ecco i vini più venduti in volumi e valore da Signorvino

Due milioni di persone servite con uno scontrino medio che oscilla tra i 14 e 19.90 euro, e con un prezzo medio di 16,86 euro (13,39 euro è invece il prezzo online). Molto interessante è il trend di vendita che vede un boom di richieste relative a Champagne e bollicine, mentre si posizionano tra i vini più cercati online l'Amarone (quinto vino più venduto) seguito dal Prosecco e dal Barolo.

«Siamo preparati per un anno nuovo ricco di eventi - commenta Federico Veronesi, proprietario di Signorvino insieme alla sua famiglia - approfondimenti e storie. Racconteremo numerose storie, ispirandoci alle preferenze dei nostri clienti e resteremo fedeli al nostro scopo: diffondere la conoscenza sulle eccellenze vinicole italiane, dando visibilità sia ai grandi nomi che alle piccole realtà innovative».

Classifica vendite per quantità nei negozi Signorvino



Prosecco 14%

Valpolicella Ripasso 7%

Franciacorta 6%

Primitivo 5%

Lugana 5%

Amarone 4%

Valpolicella 3%

Prosecco Valdobbiadene 3%

Chianti Classico 3%

Nebbiolo 3%

Classifica vendite di vino a valore da Signorvino

Franciacorta 10%

Amarone 9%

Champagne 8%

Valpolicella Ripasso 5%

Prosecco 5%

Brunello 4%

Barolo 4%

Lugana 3%

Trento Doc 3%

Primitivo 3%

Signorvino: 83 milioni di fatturato nel 2023

Il giro d'affari di Signorvino si assesta su 83 milioni di euro (di cui 1,5 mln derivanti dalla vendita online) con l'obiettivo di arrivare a 86 milioni. Trentasei i negozi attivi, di cui due all'estero (Praga e Parigi, entrambi aperti a dicembre 2023), più di 2 milioni di bottiglie vendute (+15% retail, +8% online). Il 2023 di Signorvino segna la consacrazione dell'insegna come punto di riferimento nel mercato del vino. Nel 2023, la “Grande Cantina Italiana” ha registrato una percentuale pari a +20% di vendite online, +25% di vendite in enoteca, +44% O2O (On-Line-To-OffLine, cioè la possibilità di acquistare in negozio e farsi recapitare l'ordine a casa o viceversa).

Ristorazione, enoteca, e-commerce: grazie a questi canali Signorvino ha stabilito un rapporto sempre più significativo con i clienti, che apprezzano la proposta dell'insegna nella sua interezza e su più canali, come conferma il dato di iscrizione al programma di Loyalty (+65% rispetto allo scorso anno). «Il 2023 - commenta Luca Pizzighella, general manager di Signorvino - è stato un anno di importanti traguardi sia in Italia e, per la prima volta, anche all'estero. Con il nostro osservatorio vogliamo anticipare delle tendenze ma anche puntare su certe denominazioni o tipologie di vino da far scoprire al nostro pubblico. Questo perché il territorio italiano offre vini eccezionali ovunque”.

