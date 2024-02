Due italiani su dieci dicono “basta” al consumo di alcol

A gennaio, il 22% degli italiani ha previsto di rinunciare completamente alle bevande alcoliche. Lo riporta l'ultimo consumer pulse report di Cga by Niq, condotto a dicembre 2023, che esamina il comportamento dei consumatori nel settore del fuori casa. Il rapporto evidenzia che questa tendenza aumenta al 30% tra i giovani adulti (18-34 anni), mentre il 40% degli intervistati ha l'intenzione di ridurre il consumo di alcol. Inoltre, il 61% dei partecipanti ha dichiarato di voler optare per bevande analcoliche come caffè, tè e soft drink tra le loro scelte principali, mentre il 20% ha espresso l'intenzione di provare varianti analcoliche o a basso contenuto di alcol di bevande come birra e cocktail.

L'82% dei consumatori ha indicato la salute e il benessere come priorità per il 2024, con un terzo di loro che prevede di moderare il consumo di alcolici per l'intero anno. Daniela Cardaciotto, On Premise Sales Leader di Cga by Niq, ha commentato che dopo un periodo di festività intenso, i consumatori sono più attenti alla salute e alle spese, ma molti di loro sono comunque interessati a frequentare bar e ristoranti. «Dopo un periodo di feste intenso, i consumatori - afferma Daniela Cardaciotto, on premise sales leader di Cga by Niq - sono più attenti alla salute e alle spese, anche se molti di loro intendono ancora frequentare bar e ristoranti. I locali che propongono alternative interessanti alle bevande alcoliche e che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, possono da un lato soddisfare le nuove esigenze di consumo alcol-free e dall'altro ampliare strategicamente la loro offerta».

