“Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo”, che successo: 60mila le presenze

Sabato 3 febbraio, si è conclusa con grande successo del pubblico il primo appuntamento in casa in cui l'Italrugby contro l'Inghilterra, si sfida allo Stadio Olimpico di Roma per il torneo internazionale del Sei Nazioni. In occasione di questo appuntamento Peroni Nastro Azzurro, giunto alla seconda edizione di un lungo legame con la Federazione Italiana Rugby, già consolidato grazie alla storica partnership nata con Peroni, ha aperto le porte del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo nel parco sportivo del Foro Italico. Un appuntamento tanto atteso dagli amanti di questo sport, che ha registrato ben 60mila accessi nel corso della giornata.

Grande successo per il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo

L'evento è stato accompagnato dall'intrattenimento offerto da Rds, che ha visto alternarsi sul palco diversi momenti musicali e dirette radio. Culmine che ha concluso il pomeriggio sportivo, l'attesissima esibizione di Elliot Williams e Russell Leetch, rispettivamente il chitarrista e il bassista del celebre gruppo britannico degli Editors, che hanno saputo radunare i tifosi e animare il village a ritmo di dj-set. Uno spazio a cielo aperto pensato per i tifosi, per prolungare l'esperienza sportiva con un pre e post partita, da condividere in compagnia di amici, assieme alla birra italiana più venduta all'estero. Il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village è tornato ad animarsi di tantissimi appassionati del rugby e, per questa edizione 2024, ha aperto in esclusiva le porte al pubblico dell'iconica The House of Peroni Nastro Azzurro, luogo simbolo dell'ospitalità italiana nel mondo, in cui poter vivere un'esperienza di gusto e di eccellenza che caratterizza il marchio.

«Vivi ogni momento è la filosofia che racchiude l'essenza di ogni bottiglia di Peroni Nastro Azzurro e nasce per celebrare la capacità di noi italiani di vivere a pieno la vita in ogni istante. Siamo lieti di poter registrare per la prima giornata sportiva un aumento dei visitatori del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village, e poter quindi unire, intrattenere e creare emozioni indelebili per tutti gli appassionati di questo magnifico sport» ha commentato Viviana Manera, marketing director di Birra Peroni. In attesa della seconda e ultima giornata di gioco in Italia, il 9 marzo, Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo si conferma uno degli appuntamenti più attesi dai rugbisti italiani.

