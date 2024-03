Masi Agricola Spa, ricavi a 66,4 milioni di euro nel 2023

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola Spa, società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, che ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Nel dettaglio, i ricavi ammontano a 66,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea (+2%) rispetto al periodo pre-Covid (2019), mentre l’utile netto si ferma a 0,7 milioni di euro (4,5 mln di euro nel 2022). Ebitda in calo (7,2 milioni di euro, erano 13,2 mln di euro nel 2022), a causa di riduzione di volumi, vendemmia depauperata dal meteo e peronospera. Il tutto in un 2023 penalizzato dal trend di alleggerimento delle scorte da parte dei mercati chiave e dal rallentamento dei consumi. Quanto al nuovo anno, i primi tre mesi si rivelano all’insegna della cautela da parte dei mercati, anche ancora molto cauti a inizio 2024.

I ricavi 2023 di Masi Agricola Spa, pari a 66,4 milioni, sono in linea con il 2022

«Come era atteso - commenta Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola - dopo un 2022 caratterizzato da rilevanti riassortimenti degli stock da parte della filiera distributiva il 2023 è stato un anno di riflusso, per tutto il settore e anche per noi. Una vendemmia quantitativamente penalizzata e compromessa dalla peronospera, così come la permanenza di costi operativi ancora elevati per effetto degli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime, dei derivati e dell’energia iniziati nel 2022, hanno abbassato la redditività. A fronte di un’apertura d’anno tutt’altro che migliorativa, continuiamo a lavorare sulla strategia della premiumness, omnicanalità distributiva, direct-to-consumer, innovazione di prodotto, a partire da quanto stiamo presentando alle fiere di settore».

Per concludere ricordiamo che a oggi la famiglia Boscaini ha un ampio controllo della societa. Questi i primi 4 soci a livello azionario: e Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno ciascuno il 27,83% delle azioni. Un 75,6% fa capo alla fondazione Enpaia. L’8,95% restante del capitale sociale è frazionato

