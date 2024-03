Vini e grappa insieme per valorizzare il territorio del Trentino

Il Consorzio Vini del Trentino consolida i legami con l'Istituto Tutela Grappa del Trentino attraverso un incontro di importanza strategica tra il presidente Albino Zenatti e il suo omologo Alessandro Marzadro. La collaborazione tra il Consorzio Vini del Trentino e l'Istituto Tutela Grappa del Trentino non è una novità, ma l'incontro tra i due Presidenti ha messo in luce la volontà di intensificare gli sforzi congiunti per la valorizzazione delle produzioni locali. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di unire le forze per far conoscere e apprezzare il patrimonio, la ricchezza e la qualità dei prodotti trentini, simboli di eccellenza e di un legame profondo con il territorio.

Il presidente del Consorzio Vini del Trentino, Albino Zenatti, e il suo omologo Alessandro Marzadro dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino

Il consolidamento di questa partnership evidenzia la determinazione del Consorzio Vini del Trentino nel promuovere e valorizzare le sinergie territoriali e rafforzare le relazioni tra il mondo vitivinicolo e quello dei distillati trentini. Questo impegno comune mira a garantire una maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale, contribuendo così al continuo sviluppo e alla crescita sostenibile di due comparti di eccellenza.

In parallelo a questo importante incontro, il Consiglio di amministrazione del Consorzio Vini del Trentino, riunito per la sua prima seduta guidata dal presidente Zenatti, ha preso una decisione significativa, nel solco della continuità. È stato confermato all'unanimità Goffredo Pasolli come vicepresidente dell'ente. Pasolli, già presidente di Assoenologi del Trentino e referente di Vinicola Valdadige, rappresenta una figura di spicco nel panorama enologico regionale e la sua conferma ribadisce l'impegno del Consorzio nel coinvolgere ai vertici professionisti di valore.

Il Consorzio Vini del Trentino guarda al futuro con fiducia, consapevole che la collaborazione con partner come l'Istituto Tutela Grappa del Trentino costituisce un elemento strategico per il successo e la prosperità futura.

