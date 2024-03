F1 e Ferrari Trento insieme per Make-A-Wish: all'asta bottiglie autografate dai piloti

Ferrari Trento metterà all'asta sul sito F1 Authentics una selezione di bottiglie autografate dei Gran premi del 2024, in favore di Make-A-Wish International. Tifosi e appassionati potranno anche quest'anno aggiudicarsi pezzi unici ed esclusivi nella storia della Formula 1, come le bottiglie di Ferrari Trento firmate dai piloti sul podio, contribuendo allo stesso tempo a sostenere una causa importante come quella portata avanti da Make-A-Wish International, charity supportata da Formula 1.

F1 Authentics: l'asta online per le bottiglie Ferrari Trento a favore di Make-A-Wish

Ferrari Trento è il brindisi ufficiale della Formula 1 per la quarta stagione e firma l'iconico momento delle celebrazioni sul podio, dove i piloti stappano delle bottiglie in formato Jeroboam (3 litri) con una etichetta dedicata. L'asta online si svolge su F1 Authentics - licenziatario officiale di Formula 1 di proprietà di Memento Exclusives, azienda britannica specializzata in memorabilia sportive - che propone una selezione di bottiglie di Ferrari Trento autografate dai piloti vincitori delle gare del 2024. Make-A-Wish ha la missione di esaudire i desideri dei bambini che vivono con malattie gravi. Dal 1980 la fondazione ha esaudito 585mila desideri in tutto il mondo e il numero cresce ogni giorno. Make-A-Wish è attiva per riportare la felicità nella vita dei bambini realizzando i loro desideri, dall'andare in Lapponia a diventare un vigile del fuoco fino all'incontro con gli idoli della F1.

Saranno 17 le bottiglie della speciale cuvée Ferrari Trentodoc Blanc de Blancs disponibili online e più precisamente quelle dei Gran Premi di Melbourne, Suzuka, Shanghai, Miami, Monaco, Montréal, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa, Zandvoort, Baku, Singapore, Austin, Mexico City e San Paolo. Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento, commenta: «La filantropia è un valore che ci sta molto a cuore, siamo quindi onorati di sostenere, per questa stagione, Make-A-Wish. Ferrari Trento è entusiasta di poter dare la possibilità ai fan di portare a casa un pezzo di storia incredibilmente speciale, supportando allo stesso tempo una causa straordinaria e donando un momento di felicità ai bambini malati».

L'asta con la prima bottiglia è già aperta su F1 Authentics e sarà attiva fino a pochi giorni dopo la gara dando la possibilità ai fan di celebrare le vittorie dei piloti. Fiona Kearney, vicepresidente raccolta fondi di Make-A-Wish International commenta: «Siamo entusiasti della generosità di Ferrari Trento ed estremamente grati per il loro supporto. Make-A-Wish ha la visione di esaudire il desiderio di ogni bambino idoneo e le nostre partnership con aziende come Ferrari Trento sono essenziali per garantire che più bambini che vivono con una malattia grave abbiano un desiderio e abbiano l'opportunità di sostituire paura con fiducia, tristezza con gioia e ansia con speranza».

L'asta è disponibile a questo link F1® Authentics Auction.

