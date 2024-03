Bottega Gold: il Prosecco più ricercato al mondo dai winelovers

Il "Bottega Gold" è il prosecco più ricercato dai winelovers di tutto il mondo, secondo un'analisi realizzata dal portale "Wine-Searcher", il motore di ricerca delle etichette di vino più diffuso al mondo. Infatti nella speciale classifica delle bollicine "più ricercate nel mondo" stilata da Wine-Searcher, il fiore all'occhiello della cantina Bottega Spa di Bibano (in provincia di Treviso) supera tutti e guadagna il primato assoluto. Dal colore paglierino e brillante e dal sapore morbido, armonico ed elegante, il Gold di Bottega è un Prosecco Doc Spumante Brut che si contraddistingue in primis per la sua famosa bottiglia interamente dorata.

Prosecco: Bottega Gold conquista il primato su Wine-Searcher

«I consumatori dal mondo hanno iniziato a riconoscere ed apprezzare pienamente la qualità del Prosecco che già dall'anno scorso ha superato per preferenze lo champagne nel mercato "Duty Free e Travel Retail" come attestato da Iwsr. Noi di Bottega Spa stiamo rispondendo presente alla richiesta sempre in crescita di export di Prosecco mantenendo invariata la politica qualitativa dei prodotti. Il nostro Bottega Gold Prosecco Doc ha ottenuto innumerevoli attestati di apprezzamento e in un momento così positivo per il Prosecco siamo orgogliosi di questo ennesimo riconoscimento ricevuto pochi giorni fa da una realtà prestigiosa per tutto il mondo del vino come Wine-Searcher» ha commentato Sandro Bottega, imprenditore vitivinicolo a capo dell'omonima Bottega Spa, cantina e distilleria di Bibano di Godega (Treviso).

E così il Bottega Gold Prosecco è finito in cima alla classifica di Wine-Searcher dei "più ricercati nel mondo". Da tutti gli esperti del settore e wine-lovers considerato come il "motore di ricerca per eccellenza per i vini", la forza di Wine-Searcher è indubbiamente la ricchissima banca dati che viene aggiornata quotidianamente: WS recensisce attualmente oltre 13 milioni di etichette in tutto il mondo, tra produttori e distributori di vino. Una vera e propria garanzia per sommelier, operatori del settore e winelovers. E tra le classifiche di Wine-Searcher non poteva certo mancare Bottega Gold Prosecco Doc, che si posiziona al primo posto.

