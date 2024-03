Serena Wines porta i suoi vini a ProWein, la fiera internazionale a Düsseldorf

La prossima edizione di ProWein è alle porte. Dal 10 al 12 marzo 2024 torna a Düsseldorf la fiera internazionale dedicata al settore del vino e dei distillati, che come sempre si prepara ad ospitare migliaia tra produttori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Una vetrina che per Serena Wines 1881 resta ancora al primo posto in termini di operazioni commerciali, consolidamento di partnership e creazione di nuovi network rivolti all'estero.

Luca Serena, amministratore delegato di Serena Wines 1881

Rispetto all'export di Serena Wines 1881, nel 2023 la Germania si riconferma capolista con 13,5 milioni di fatturato e una quota del 23% delle esportazioni totali, seguita a poca distanza dalla Francia che l'anno scorso ha messo in archivio una crescita del 127% guadagnandosi il secondo gradino del podio. L'andamento oggi è trainato dal Prosecco Doc Frizzante e dal Bianco Più Frizzante, con buone performance anche dei fusti (circa il 10% delle esportazioni in Germania) e delle bottiglie formato 0,2 litri. «L'obiettivo rispetto al mercato tedesco è certamente quello di aumentare la quota di spumanti, segmento che ci posiziona tra i leader di mercato a livello globale; non sarà facile viste le difficoltà legate alla loro vendita nel Paese, ma è una sfida che accogliamo e che vogliamo vincere, iniziando proprio dai nuovi prodotti che andiamo a presentare presentiamo a Düsseldorf» commenta Luca Serena, amministratore delegato di Serena Wines 1881 e quinta generazione della famiglia.

Al padiglione 15 Stand A85 l'azienda di Conegliano si presenterà al pubblico tedesco con diverse novità a rappresentare i principali segmenti della sua grande offerta: dai prodotti pensati per la miscelazione e l'industria della ristorazione, fino ai brand ricercati e di posizionamento più alto. Già presentato in anteprima a Beer&Food Attraction a fine febbraio, torna a calcare i banchi d'assaggio Più Spritz, l'aperitivo in fusto “ready to drink”, pronto per essere servito. Un prodotto nuovo e di tendenza firmato The Deer - il brand giovane e funky dedicato a chi ama godersi ogni occasione di convivialità -, che combina il piacere di una bevanda dalla moderata gradazione alcolica ad aromi freschi e dissetanti di arancia ed erbe aromatiche. Più Spritz sarà anche il protagonista di Orange Party, l'aperitivo a chiusura della prima giornata di manifestazione e aperto ad amici, clienti e stampa. L'appuntamento è per domenica 10 marzo presso lo stand di Serena Wines 1811 a partire dalle ore 17.

L'altra grande novità presentata a Düsseldorf è lo spumante zero alcol che va ad arricchire la gamma firmata Serena 1881, il marchio nato dall'impulso di Luca Serena a voler riportare in bottiglia la grande passione che lega la famiglia al territorio di Conegliano, dal 2009 patrimonio Unesco. Il nuovo arrivato alcohol free “Zero” è un prodotto che strizza sicuramente l'occhio all'export e che trova in ProWein il palcoscenico ideale e più strategico per presentarsi ai buyer.

