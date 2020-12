Esselunga raddoppia a Pistoia: quinto esercizio del 2020

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 10:30

l nuovodi, in viale Matteotti, è il 164° negozio e ladopo quelle di Milano viale Tibaldi, Barzanò (Lc), Montecatini Terme e Parma. È inoltre il secondo negozio della città con il superstore di Porta Nuova.Su una superficie di vendita di 1.100 metri quadri, è dotato di un parcheggio anche coperto in grado di ospitare oltre 110 mezzi.Impiega, cui 25 neoassunti del territorio, distribuiti tra i diversi reparti.Ricchissima l’offerta.sfusa e confezionata con oltre 350 prodotti;, con oltre 150 prodotti freschi e controllati;con oltre 300 tagli; gastronomia con banco assistito;con pane fresco sfornato per l’intera giornata e in aggiunta un’ampia gamma di. Presenta a Pistoia anche il marchio, la linea diideata da Esselunga in collaborazione con laalla guida del ristorante tristellatodi Brusaporto (Bg).Per informazioni: www.esselunga.it