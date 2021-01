Carrefour rimarrà francese. I canadesi di Couche-Tard rinunciano all’acquisto

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 17:50

F

Carrefour ha 321mila dipendenti nel mondo (Fonte: Agra Editrice)





Promessi investimenti e nessun taglio

L’obiettivo del gruppo canadese: creare un colosso della Gdo

rancese è e sarà. Dopo il «no cortese ma chiaro e definitivo» (e il relativo tonfo in) del ministro dell'economiaall’offerta dida 20 miliardi di dollari presentata a Carrefour , il colosso canadesesi prepara a battere in ritirata. A dirlo è l'agenzia Bloomberg.Il Ministero dell'Economia francese avrebbe riferito alla France Presse che Le Maire ha avuto l'occasione di «spiegare la sua posizione» direttamente al fondatore di Couche-Tard, che si trovava a Parigi, e per telefono al ministro dell'economia canadeseI vertici del Gruppo Quebec erano arrivati a Parigi per convincere il governo francese, promettendo investimenti, nessun taglio ai posti di lavoro per due anni e la quotazione del gruppo sia in Francia sia in Canada.L’obiettivo era la creazione di undella Gdo, unendo i 14mila negozi di Couche-Tard con gli oltre 12mila di Carrefour.L’offerta del gruppo canadese valorizzava Carrefour 20 euro per, contro i 16,6 della chiusura di venerdì. Carrefour ha 321mila dipendenti nel mondo, di cui circa un terzo in Francia, dove è il primo datore di lavoro privato. InCarrefour ha 1.479 punti vendita e impiega 16mila persone.