Bennet rinnova il modello ipermercato: Meno spazio, più servizi ai clienti

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 15:03

L

Un ipermercato Bennet

Le caratteristiche del nuovo modello iper

a bulimia dellaitaliana che, di questi tempi, un anno fa, si apprestava a vivere un vero e propriocausa panico da pandemia, non ha fermato i trend già in atto. Lo dimostra lo sviluppo del networkche ha proseguito il processo di riduzione delle superfici, attivazione di nuovi servizi e maggiore fidelizzazione del cliente.L’insegna, associata al, nell’ultimo anno ha completato unadei tradizionali spazi di vendita, attestandosi su una media di 4.500-5.000 mq per singoloper una riduzione di circa il 20% rispetto alla media del settore. Operazione a cui si è accompagnata anche una maggiore attenzione al, con 1,5 milioni di affezionati in più iscrittisi al pdell’insegna. Obiettivo, avvicinarsi all’acquirente almeno sotto forma di offerte e servizi, considerando che circa il 90% delle strutture di vendita si trova all’interno dei centri commerciali di periferia.«Gli ipermercati Bennet continuano a essere preferiti dai consumatori pensando alla, alle promozioni e all’ampia scelta possibile. Ma adesso l’iper diventa anche la meta per risparmiare tempo», ha spiegato in un’intervista a Italia Oggi il direttore marketing e comunicazione di Bennet,. In quest’ottica, per esempio, si inserisce il continuo sviluppo del progetto, servizio di click&collect a misura di guidatore. Uno strumento sempre più apprezzato che, da un lato, consente di evitare glieventuali nel punto vendita e, dall’altro, salta a piè pari la frustrante attesa della consegna a domicilio. Grazie a Bennetdrive, infatti, il cliente può scegliere l’orario di ritiro più congruo.L’innovazione, poi, riguarda anche lae ladelle referenze. Chiarito che uno dei punti forti è il comparto del fresco e del largo consumo (a cui è dedicato circa il 70% della superficie di vendita), attraverso il sistema di spesa online è garantita, per esempio, al cliente la scelta della referenza con la data di scadenza più lontana; mentre in caso di acquisto di un pollo arrosto o di una torta, queste vengono preparate al momento al fine di conservarne tutte le caratteristiche.Livelli già altissimi che verranno ulteriormente migliorati attraverso la partnership siglata con Sap e Soprasteria per il potenziamento dell’eCommerce. Fondamentali che spingono le stime di fine anno verso quota 1,7 miliardi di, con un +5% se si considera la rete ampliata di recente con l’assorbimento dei punti vendita ex-Auchan in Lombardia.