Menu digitale e software gestionale Le soluzioni Adhoc e Dishcovery

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 11:20

U

Menu digitali e software gestionale, ecco il servizio Dishcovery

Il nuovo strumento digitale

na nuovacon la start-uppotenzia il servizio di, il cash&carry del gruppo Multicedi. Grazie all'accordo, i clienti Horeca dell'insegna potranno avvalersi di uno strumento per ladei menu e ungestionale per personalizzarli in tempo reale. E ottenere il feedback dei clienti sotto forma di dati facilmente interpretabili.«Vogliamo pensare con spirito propositivo al nuovo anno, e per questo abbiamo pensato ad un regalo per tutti i nostri clienti Horeca, quelli più impattati da questa emergenza sanitaria, per supportarli verso la ripresa delle attività», ha spiegato, responsabile marketing del gruppo. Da qui la scelta di un partner come Dishcovery, specializzato in menu multi-lingua digitali e software dedicati alla ristorazione Ma come funziona il nuovo servizio? Al ristoratore basterà inviare una copia del proprio menu per potare accedere a unain grado di aiutarlo concretamente nelladei piatti, creando un vero e proprio percorso dicon i clienti. Oltre alla digitalizzazione completa dei menu cartacei (compresi quelli per delivery e take away e consumazioni), sarà possibile usufruire di una serie di servizi garantiti da un semplice gestionale che consente di modificare l’offertadurante il servizio, nonché di inserire informazioni aggiuntive come foto, descrizioni, prezzi diversi per menu speciali o degustazioni, varianti dei piatti, eventuali promozioni,ecc. A sua volta, il software elabora dati statistici di utilizzo e consente di controllare lo storico degli ordini ricevuti, utili per analisi die di vendite.Grazie alla partnership Adhoc Cash&Carry e Dishcovery, i ristoratori potranno avvalersi di un’offerta, senza alcun vincolo e della durata di quattro mesi, per scoprire tutti i servizi della start-up impegnanta nella transizione digitale del comparto Horeca.