Aldi, 100 aperture discount in tre anni Convenienza e flessibilità i driver

quasi tre anni dall’entrata nel mercato italiano,taglia il traguardo dei 100 punti vendita. L’insegnatedesca si è così conquistata un posto al sole nel panorama dellagrazie a un ritmo di espansione di tre aperture al mese, nonostante l’ultimo anno sia stato fortemente impattato dall’emergenzaPresente in sei regioni del Nord Italia (Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia), Aldi si è fin da subito caratterizzata per un’e unriconoscibile che gli ha permesso, nell’ultimo periodo, di conquistare sempre più centri urbani . Unoin controtendenza con i classici trend del segmento discount, che tradizionalmente prevedono aperture in periferia, magari all’interno di grandi parchi commerciali.Minimo comun denominatore delle diverse aperture, la proposta commerciale. L’offerta discount di Aldi propone uncompatto e completo, di cui circa l’80% Made in Italy e oltre 30 marche esclusive, rendendo accessibili ai clienti prodotti di valore al giusto prezzo comeCon una media di 1.100 mq per filiale, Aldi ha poi puntato sull’innovazione per affermarsi nel panoramaitaliano. Gli store Aldi, infatti, possono contare suflessibili capaci di adattarsi al contesto di riferimento in cui si inseriscono. All’interno dei, per esempio, il format urban (come quello aperto a Milano ad agosto 2020) ha puntato fin dall’inizio sul recupero di edifici già esistenti e con una metratura di almeno 600 mq. Più tradizionale, invece, lo sviluppo degli altri due format Aldi che si riferiscono a store più ampi, con superfici di vendita comprese tra i 1.000 e i 1.500 mq.