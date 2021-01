Quanto piace il marchio Conad. Crescita a doppia cifra per il green

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 11:29

Un trend continentale

Le strategie di Conad

(Mdd) conquista sempre più i clienti della grande distribuzione. Soprattutto quelli di. I prodotti a marchio dell’insegnacoprono una quota del mercato pari al 30,9% nel largo consumo confezionato, posizionandosi oltre 10 punti percentuali oltre la media italiana (secondo i dati IRi). Un fenomeno consolidato, quindi: «I clienti hanno più fiducia nella qualità dei nostri prodotti», ha affermato, dg di Conad.In generale, la crescita della Mdd è stata sospinta dall’emergenza e dal massiccio ricorso (anche per mancanza di alternative) agli acquisti al supermercato. Ma lanon è stata l’unica molla. «In un anno come quello appena passato, il presidio dellae il legame con idelle Mdd hanno probabilmente contribuito ad attirare le preferenze», ha specificato Avanzini a La Repubblica.Fattori che hanno caratterizzato l'intero mercato europeo. Secondo i dati(Private label manufacturers association international council), infatti, la Mdd è cresciuta in 14 mercati sui 19 analizzati con l'Italia che si è contraddistinta grazie a un +2% nel 2020 attestandosi su unanazionale del 22,3% in volume e del 19,1% in valore.Il risultato delle performance di Conad in questo segmento è positivo: 4,5 miliardi di euro di fatturato nel 2020. D’altronde, la Mdd – che conta un totale di circa cinquemila referenza - occupa la prima o seconda posizione nel 76% dellein vendita; con la quota maggiore, il 70%, alla voce salumi affettati e grana. Guardando alle fasce di, salgono del +11% i prodotti dell’offerta core, mentre quelli premium si attestano a un +17%.Discorso a parte merita la Mdd deiche viaggia a doppia cifra (+12% nel 2020). Su questo segmento si concentra anche la strategia di sviluppo dell’azienda: «Per crescere bisogna sviluppare contenuti innovativi sia nel prodotto, sia nel», ha spiegato Avanzini. Una strategia con delle ricadute dirette sull’interache, grazie anche alla categoria bio , rappresenta il ponte di lancio per valorizzazione delle tipicità locali, nonché la collaborazione con quasi 7.000 fornitori con un fatturato aggregato di 2,6 miliardi di euro.