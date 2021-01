Arance rosse per la ricerca: Gruppo Pam a sostegno di Airc

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 15:12

er ogni retina diI Tesori acquistata,donerà 50 centesimi di euro allaa favore della ricerca sul cancro. L'iniziativa, che prende avvio il 4 febbraio nei punti vendita dell'insegna della grande distribuzione, prevede il coinvolgimento di, organizzazione di produttori nata in Sicilia nel 2001.La promozioneinaugurata da Gruppo Pam fa parte delle iniziative "Arance rosse per la ricerca" che, ogni anno, in occasione del(giornata mondiale dedicata alla lotta ai tumori) prevede di devolvere parte dei proventi della vendita delle retine di arance a Fondazione Airc al fine di sostenere il lavoro di cinquemilaimpegnati a rendere il cancro una malattia sempre più curabile. Le arance, presenti sul volantino del Gruppo a partire dal 28 gennaio, si potranno acquistare presso i punti vendita a insegna Pam, Panorama, Pam Local e Pam City fino a esaurimento scorte.A rifornire la giusta causa, le arance tarocco della linea Territori che nascono in, fra le province di Catania e Siracusa e vengono selezionate per Pam da Red Co.P, un’organizzazione di produttori nata nel 2001 dall’idea delle famiglie Leonardo e Restuccia. L’organizzazione, oggi presieduta da Stefano Restuccia, si occupa dell’interodelle arance: dalla selezione dei terreni, alla cura delle piante, fino alla raccolta a mano dei frutti.«È motivo di grande orgoglio per la nostraessere al fianco di Airc che, da più di 50 anni, si occupa di sostenere la migliore- ha affermato, responsabile corporate marketing Pam Panorama - Le arance tarocco i Tesori sono un prodotto di grande qualità che fa parte del progetto Pam Panorama per la valorizzazione di produzioni locali di eccellenze. Attraverso questa iniziativa desideriamo dare il nostro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica sensibilizzando i consumatori su una tematica così importante con unsalutare come le arance adatto ad uno stile di vita sano ed equilibrato».