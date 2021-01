Gruppo VéGé sceglie Everli Accordo per il servizio spesa a casa

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 11:46

a spesa della consegna. Grazie all'accordo fra l'insegna della grande distribuzione e il player dell'alimentare online, il servizio disarà esteso a tutto ilnazionale di vendita del Gruppo. L'intesa avrà durata triennale ed estende i progetti già avviati da Everli con Bennet e Metro Italia, due brand associati a Gruppo VéGé.Il coinvolgimento dell'intera, caratterizzata da circa 3.500 supermercati di 33 catene a marchio indipendente, pemetterà alle insegne del Gruppo di mettere a disposizione della clientela un’di acquisto comoda, semplice e veloce. Un servizio che, in tempi di pandemia, è già stato molto apprezzato per la possibilità di evitare il traffico nei punti vendita fisici e ridurre così i rischi di esposizione alA rendere possibile la partnership, l'adattabilità di Everli (precedentemente conosciuta come Supermercato24) che, fin dalla sua nascita, si è caratterizzata come una piattaforma multi-insegna. L'utente, infatti, una volta effettuato l'accesso può scegliere il brand di fiducia da cui rifornirsi nelle vicinanze, accedere a promozioni dedicate e selezionare i prodotti preferiti all'interno di un ampio ventaglio di referenze. L'ordine viene poi affidato a uno shopper che provvede a effetture l'acquisto vero e proprio prima della consegna a domicilio nell'orario concordato.«Sono convinto da tempo che il futuro dellasi giochi nella capacità di essere un riferimento costante nelle scelte e nelle esperienze di acquisto del cliente, con il punto venditacentrale soprattutto per il fresco, il freschissimo e il grocery di servizi , mentre le modalità di shop online e delivery rappresentano ulteriori possibilità orientate prevalentemente allee agli acquisti ripetitivi», ha dichiarato, amministratore delegato di Gruppo VéGé.«Durante l’sanitaria, l’utilizzo della nostra piattaforma ha raggiunto picchi di traffico decuplicati rispetto ai mesi precedenti, e siamo riusciti a gestire questa incredibilegrazie alla nostra tecnologia e alla capacità di ridurre le complessità legate alla spesa in maniera veloce e innovativa per il. L’intesa con Gruppo VéGé è per noi una sfida entusiasmante, considerate la rilevanza e la distribuzione sul territorio nazionale del loro network di vendita, ma è anche una straordinaria opportunità per migliorare ulteriormente il nostro prodotto e rafforzare la nostra presenza al Centro-Sud», ha commentato, amministratore delegato di Everli.