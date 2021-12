Esselunga apre a Vicenza il suo 170° Punto vendita

Nuova avventura per Esselunga che oggi ha aperto il primo supermaket a Vicenza, il 170° della catena della grande distribuzione lombarda che ha messo a segno sei inaugurazioni nell'anno in corso. Il punto vendita vicentino si sviluppa su una superficie di 2.500 mq di superficie di vendita, è dotato di un ampio parcheggio (400 posti) e consentirà l'assunzione si 128 neoassunti. Il progetto nasce dalla riconversione di un’area un tempo sede della Concessionaria Sartori. Nell’ambito della realizzazione del progetto è stato previsto l’ammodernamento e la ristrutturazione di tutto il sistema viabilistico della zona e la costruzione di due nuove rotatorie. I lavori sono stati diretti dallo Studio Carta-Tretti di Vicenza.

Il banco gastronomia del punto vendita Esselunga di Vicenza inaugurato il 15 dicembre

18mila referenze a disposizione dei clienti

All'interno del supermercato, i clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga con un assortimento di circa 18.000 referenze. Dei fornitori, 60 appartengono al territorio di Vicenza e oltre 300 al Veneto. Il layout del negozio propone, in sequenza dall’ingresso, i seguenti reparti: Frutta e Verdura, Panetteria, Gastronomia e, con la dotazione di banco assistito, i reparti Carne e Pesce. L’enoteca, con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini e una parafarmacia arricchiscono la proposta. Completa l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. All’interno i clienti avranno a disposizione anche il Bar Atlantic dove innovazione e tradizione si uniscono alla freschezza e all’affidabilità di Esselunga.

Servizi flessibili e tecnologici

Completano i servizi il ritiro della spesa Clicca & Vai e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede moderne casse self-checkout e self-payment con utilizzo di lettore. Esselunga, inoltre, è attiva da alcuni mesi a Vicenza con il servizio di spesa online tramite il sito e la app dedicata.