Conad: fatturato 2021 a 16,9 miliardi di euro e leadership in sei regioni

Il tradizionale incontro di fine anno con i vertici di Conad, l’amministratore delegato Francesco Pugliese e il direttore generale Francesco Avanzini, per presentare i risultati conseguiti nel 2021, si è tenuto oggi al Principe di Savoia di Milano.

Francesco Pugliese e Francesco Avanzini

Leader in 6 regioni

Molto gratificante lo sguardo in retrospettiva. Negli ultimi 15 anni Conad-Consorzio nazionale dettaglianti ha più che raddoppiato le proprie dimensioni, passando da 8,2 a 16,9 miliardi di fatturato. L’incremento sul 2020 è stato del 6%. «Una crescita sotto un'unica insegna - ha puntualizzato Francesco Pugliese - non come unione di imprese in un centro di acquisti». Nell’ultimo decennio ha incrementato la propria quota di mercato crescendo di 4,7 punti percentuali e attestandosi al 15%, rafforzando inoltre la leadership nel canale dei supermercati detenendo il 23,57%. «Conad è leader in 6 regioni e al secondo posto in altrettante, l’unico player che le copre tutte, presente in ogni provincia», ha sottolineato Francesco Avanzini.

Conad, 70 mila collaboratori e quasi 4 mila negozi, in Italia è il primo employer del commercio e il quarto nel settore privato. Ogni settimana i suoi punti vendita sono frequentati da 11,5 milioni di famiglie (il 43,8% del totale), 1 milione in più rispetto al mese di dicembre dello scorso anno.

La polarizzazione delle scelte

«Nel male della pandemia si può trovare anche il bene - ha ricordato Francesco Pugliese - Sono stati riscoperti i valori veri e le relazioni con le persone. Si è scelto di vivere la casa anche con gli amici. Ne è conseguita la polarizzazione delle scelte. Anche in quest’ottica, è stato pianificato un investimento in tre anni (scadenza 2023, ndr) di 1,8 miliardi di euro per innovare prodotti e processi sui punti vendita, per la modernizzazione della rete».

I pilastri strategici

«Fondamentale il lavoro sui quattro pilastri strategici dell’insegna - ha annotato Francesco Avanzini - le linee guida che costituiscono l’essenza dello sviluppo futuro di Conad: la multicanalità, con risposte puntuali e diversificate alle esigenze dei clienti in ogni contesto, la marca del distributore, asset ed elemento distintivo di Conad, la sostenibilità nella sua accezione più ampia, che contempla ambiente, economia e supporto alla comunità, digitalizzazione, con l’adozione di un approccio alla omnicanalità, intesa come integrazione circolare tra punto di vendita fisico e punti di contatto digitali».

Ogni settimana i punti vendita Conad sono frequentati da 11,5 milioni di famiglie

La strategia multicanale ha permesso un forte incremento sulla rete nazionale con 85 nuovi punti vendita, di cui 45 concept store: petstore, parafarmacie, ottico, distributore carburanti, somministrazione. L’obiettivo è quello di fornire risposte puntuali e diversificate alle esigenze dei clienti. Sempre in primo piano la convenienza di base e l’innovazione. «Noi ne parliamo da dieci anni», ha rinfrescato la memoria Francesco Pugliese.

Piattaforma digitale

Sul fronte innovazione, nella primavera 2022 verrà lanciata la nuova piattaforma digitale, un contenitore di prodotti e servizi globali, dall’e-commerce ai servizi nei segmenti più innovativi della salute e per la famiglia. La consapevolezza della grande incidenza sul tessuto economico e sociale del Paese è manifesta.

Conoscere i produttori

Di grande rilievo, poi, l’iniziativa che vedrà Conad promuovere “tour turistici” dedicati ai consumatori per incontrare e conoscere sul territorio i produttori. In questo modo lo scaffale dovrebbe diventare ancora più amico. Per non parlare della ricaduta virtuosa sul sistema economico-sociale di prossimità. La strategia “Sosteniamo il futuro”, espressione dell’etica di Conad, è già operativa.

Conad

Via Michelino 59 - 40127 Bologna

Tel 051 508111

www.conad.it