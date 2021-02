Italmark torna nel cuore di Brescia Riapre il supermercato di Piazza Vittoria

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 18:03

U

Riaperto lo storico supermercato Italmark in Piazza Vittoria a Brescia

Dalla chiusura del 1997 a oggi

Supermercato per la pausa pranzo

n cerchio che si chiude e nuove prospettive di crescita che si aprono, peril 2021 inizia con un tuffo nel passato. A fine gennaio, l'insegna bresciana dalla grande distrubuzione ha riaperto lo storico punto vendita in Piazza Vittoria; là dove tutto ebbe inizio nel 1966, anno in cui Italmark ha mosso i primi passi nelL'apertura del primo supermercato (circa 400 mq) segna unoper Italmark che successivamente - a seguito dell'incontro fra i due imprenditori- si evolve da singolo punto vendita a catena. Una crescita rapida che nel 1997 portò l'azienda a lasciare il supermercato in centro ae raggiungere, attraverso una politica di acquisizioni e nuove aprture, undi quasi 100 punti vendita, di cui 77 a marchio Italmark a livello regionale.Nel 2020, anno della crisi Covid, Italmark ha chiuso con un fatturato di circa 570 milioni di euro e una forza lavoro di 2.150 dipendenti (di cui 250 assunti nell'ultimo periodo). Alla base dell', una particolare attenzione sul prodotto fresco e sulla tradizionelocale che, nel nuovo punto vendita di Piazza Vittoria, si combinano con l'innovazione. Il locale, infatti, grazie a uno superficie commerciale di 2.200 mq punta a diventare non solo un luogo di riferimenti per gli acquisti, ma anche per lae l'incontro tra produttori e consumatori.A fianco alla spesa di tutti i giorni, l'angolooffre la possibilità di gustare unche vuole anche essere un viaggio attraverso i prodotti di qualità della gastronomia dell'insegna: hamburger con carne rigorosamente italiana, pizze alla pala a lunga lievitazione, primi e secondi piatti della tradizione, ecc. Per chi ha pochissimo tempo, invece, la pausa si sposta dal similare è Caffè.«Il concept del nuovo punto vendita di Piazza Vittoria è frutto dal lavoro svolto da quel laboratorio di innovazione che caratterizza lo sviluppo della nostra struttura- ha detto, presidente di Italmark - e si concretizza con l’offerta merceologica particolarmente vasta e con modalità nuove di consumare anche all’interno del punto vendita i prodotti con il format della ristorazione da noi fortemente voluto. Abbiamo pensato questo nuovo punto vendita partendo dalledei nostri clienti sempre più attenti alle nostre offerte e in particolar modo ai prodotti della tradizione enogastronomica che caratterizza e contraddistingue il nostro territorio. All’interno del nuovo punto vendita di Piazza Vittorio sarà possibile anche trovare tutta ladei prodotti del brand Consilia che è la nostra marca del distributore».