Torino, il giudice ferma l'Esselunga nell'ex Fiat. La deroga concessa dal Comune non era lecita

Pubblicato il 16 febbraio 2021

L'area dove stava nascendo il nuovo punto vendita

La deroga nel 2017

La sentenza del giudice

Torino l’già in costruzione nell’ex filialedi via Bramante non si farà più. Un duro colpo sia per i torinesi che per ilche dovrà trovare il modo di fare quadrare i bilanci anche con questa falla che si apre.Nel 2017 infatti lariuscì a far quadrare i conti di Palazzo Civico concedendo un permesso di costruire in deroga al piano regolatore in vigore quell’anno; il progetto rientrava in un pacchetto più ampio e più ricco diche ammontava a circa 30 milioni di euro.Ma ora il Consiglio di Stato ha annullato la concessione del Comune, bocciando tutti gli atti dell’. A sorridere in questa vicenda è soloche aveva presentato ricorso poiché il punto vendita di Esselunga sarebbe sorto nello stesso isolato in cui lo stesso marchio Carrefour era presente. L’anno scorso ildel Piemonte si era già espresso in primo grado, ma la sentenza aveva premiato Esselunga.Il motivo della sentenza emessa dal giudiceè da ricondurre al fatto che la deroga per un nuovo centro non è stata data per riqualificare alcuna area degradata o per ristrutturare un vecchio edificio. Ilsi deve dunque fermare, ma il compito più arduo è quello del Comune che deve trovare un’alternativa valida.Se non si dovesse riuscire, e l’sembra davvero impossibile perché bisognerebbe modificare il, il Comune dovrebbe sborsare 10 milioni di euro a favore di Esselunga. Non certo delle