Il marchio Selex in doppia cifra. Premiate qualità e territorialità

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 11:05

C

La crescita della Mdd di Selex nel 2020 ha toccato la doppia cifra

La cavalcata della Mdd

I prossimi passi di Selex

on una crescita a doppia cifra,chiude il 2020 all’insegna dellache raggiunge un fatturato alla vendita di 1,4 miliardi di euro (+10% rispetto al 2019). L’azienda della grande distribuzione organizzata, presente sul territorio con le insegne Famila, A&O, Il Gigante ed Emisfero solo per citarne alcune, ha retto l’urto della pandemia.La marca del distributore (Mdd), che all’interno di Selex conta oltre 7.500distribuite in più di 3.200, ha raggiunto così il 28% di quota di mercato in alcune regioni. Un risultato dovuto alle mutate abitudini delle famiglie italiane che, insieme alle politiche adottate dall’azienda, premiano la qualità e la territorialità della proposta. Non è un caso, quindi, che a crescere in modo particolare sia soprattutto l’alto di gamma.Segmento sul quale Selex vuolecon l’obiettivo di renderne le referenze quanto più accessibili alla clientela. «Continuiamo a puntare sulladelle materie prime italiane e le specialità del territorio, rafforzeremo il reparto carni fresche e lanceremo una linea di prodotti regionali che farà riscoprire i sapori autentici delle tradizioni», ha affermato, direttore mdd di Selex Gruppo Commerciale. Da sottolineare, infine, la forte crescita dell’eGrocery che per Selex passa attraverso la piattaforma di spesa online CosìComodo