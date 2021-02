Carrefour chiude il 2020 in crescita Ma la pandemia affossa l'Italia

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 17:31

In Italia, Carrefour conta circa 1.075 punti vendita

on unadel +7,8% a perimetro costante, ilmette a segno la miglioredegli ultimi 20 anni. L’insegna Gdo francese, presente anche in Italia con circa 1.075 punti vendita, ha chiuso i conti di un anno duro a livello sociale, ma che ha premiato l’assortimento e la strategia di crescita.

Un modello in trasformazione

«Il 2020 è stato un anno decisivo per Carrefour che, all’interno di una crisi accelerata dalla situazione mutevole in corso, è comunque riuscita a raggiungere i propri obiettivi e portare avanti i piani di sviluppo al 2022. Un processo iniziato tre anni fa e che ha portato l’insegna a trasformarsi e crescere seguendo le tendenze del mercato e la soddisfazione dei clienti. Oggi questo modello ci permette una maggiore dinamicità e profittabilità», ha affermato in una nota ufficiale, Alexandre Bompard, presidente e direttore generale del Gruppo.



Non a caso, il giro d’affari 2020 è salito a 78.820 milioni di euro con margine commerciale in discesa a 21,8%. Cifre che spingono Carrefour verso nuove mete come il raggiungimento dei 2,4 miliardi di euro in risparmi di costi operativi per il 2023. Nel 2020 ha raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi. Un altro obiettivo è quello di generare un cash flow netto superiore a 1 miliardo di euro all’anno, a partire dal 2021.

Italia in controtendenza

In Francia, tutti i format sono in crescita anche se con velocità diverse. Gli ipermercati, per esempio, nell’ultimo trimestre dell’anno hanno messo a segno un +3,9% mentre i supermercati hanno fatto segnare un +9,8% e i negozi di prossimità hanno chiuso con un +5,9%. Da sottolineare la performance del canale eCommerce che segna un progressivo a doppia cifra: +58% nell’ultimo quarto.

In Italia, invece, le performance di Carrefour sono state impattate da alcune misure di limitazione del contagio come la chiusura delle gallerie commerciali con il risultato finale del -7,6% a cambi correnti.