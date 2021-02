Parità di genere al supermercato. Coop al fianco delle donne

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 16:49

In Coop Italia il 70% dei dipendenti è donna

Parità attraverso la riorganizzazione

La differenza la fa l'offerta

arità dianche nelle corsie dei supermercati. Con l’iniziativa Close the Gap - Riduciamo le differenze,punta a dare il proprio contributo nella lotta alle discriminazioni di genere coinvolgendo tutta la propriadi consumatori, dipendenti, soci e fornitori.Unache si fa sempre più cogente, soprattutto in un momento di crisi economica come quella che sta attraversando l’Italia a causa della pandemia e che vede lefra le categorie più colpite. Da qui la volontà dell’insegnadi fare la propria parte. Come? Partendo dalla propriainterna dove il 70% degli addetti è donna ma copre una quota del 44-45% fra i capi reparto e del 33% fra i dirigenti.«Siamo più avanti rispetto ad altre imprese ma vogliamo fare di più – ha spiegato su La Repubblica, presidente Coop Italia Ancc-Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori) - puntando sullae sui, perché i gruppi manageriali dove la componente femminile è più alta sono più efficienti. A livello retributivo al nostro interno non c'è disparità di genere, eccezion fatta per i ruoli direttivi, ma ci stiamo lavorando. Vogliamo inoltre sensibilizzare i nostrie i nostriperché collaborino, uomini e donne, all'azzeramento del gender gap».Proprio per rendere più tangibile il, Coop ha anche rilanciato laStop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso sulla piattaforma Change.org promossa dall'associazione "Onde Rosa" per tagliare l'Iva sugli assorbenti. In linea con questa decisione, dal 6 al 13 marzo, tutti glia scaffale saranno venduti con l'aliquota ridotta dell'Iva dal 22 al 4%; come chiede la petizione.«Quella dell'abbassamento dell'sugli assorbenti non è solo una questione economica, di puro risparmio, ma anche culturale. La scelta di tassare come bene diun assorbente è prima di tutto un errore di valutazione e un messaggio sbagliato, che si traduce in una discriminazione concreta contro la quale vogliamo contribuire ad attivare l'attenzione di donne e uomini», ha ribadito, ad di Coop Italia.