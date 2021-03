Iper La Grande I, più sostenibilità con la cassa di Cpr System

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 11:57

La nuova cassa Cpr System

Ricerca e sviluppo per ridurre l'impatto ambientale ed economico

Più tecnologia per maggiore automazione

La campagna di distribuzione

ell'Italia alle prese con la pandemia, lasi conferma come l'unico canale in grado di perseguire una evoluzione e uno sviluppo costanti dei propri; rimasti sempre aperti nonostante le varie limitazioni. Ecco allora che al punto venditadi Rozzano (MI) fa il suo debutto la nuova cassaper una maggiore caratterizzazione delle aree espositive del reparto ortofrutta.La nuova cassa sviluppata da Cpr Syestem è il frutto di due anni diche ha coinvolto importanti istituzioni scientifiche nazionali a partire dal. Caratteristica principale: sostenibilità sia ambientale che economica.La cassa, di colore neutro, rispetto ai precedenti modelli ha un minorche va dal 4 al 9% e unapiù bassa di 5 mm. Inoltre, presenta una leva per l’apertura e la chiusura facilitata. La minor altezza della base e il minor peso consentono undi circa il 20%, derivante dalladei trasporti delle casse vuote e potrebbe consentire risparmi, per alcuni formati, anche nei trasporti con le casse aperte riempite di prodotti. Questo significa una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica per contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi europei che prevedono una riduzione delle emissioni del 66% da qui al 2030.La nuova cassa è anche smart e tecnologicamente avanzata dal momento che è dotata di unasmart label e delRfid. Si tratta diche segnano un passo importante verso il futuro perché consentiranno unadi processo per tutta la filiera. La smart label e il tag Rfid, infatti, favoriscono l’ottimizzazione dei processi distributivi, l’acquisizione di informazioni importanti suidei prodotti, aumentando l’efficienza lungo tutta la filiera dall’attività di confezionamento nel magazzino di lavorazione del produttore ortofrutticolo alla piattaforma distributiva e ai punti vendita.Una volta conclusa la verifica sul campo con il, inizierà la fase di progressivadella nuova cassa in tutte le altre insegne della grande distribuzione aderenti al Gruppo Cpr System prevista dal secondo semestre 2021. Lo switch tra le vecchie e le nuove casse (circa 16 milioni il parco attuale) avverrà quindi in modo graduale e in unstimato di circa due anni.