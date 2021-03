Marca del distributore. Fenomeno record che spinge la Gdo

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 18:14

La marca del distributore vale 11,8 miliardi di euro

Il report TEH-Ambrosetti: un record storico per la Mdd

Evidenza 1: distribuzione moderna asset del Paese

Evidenza 2: l’occupazione

Evidenza 3: punti vendita sempre aperti

Evidenza 4: Mdd arma di resilienza

Nel 2025 la Mdd punta a occupare il 24% del mercato

Evidenza 5: Mdd e lavoro

Evidenza 6: leva per la sostenibilità

Evidenza 7: intercettare i nuovi trend di consumo

Evidenza 8: espressione di italianità

Evidenza 9: più competitività

Evidenza 10: dati in linea con l’agenda Onu

e c’è un numero che misura il successo della grande distribuzione nel 2020 è senza dubbio la crescita della(Mdd): +9,3% rispetto al 2019 con 11,8 miliardi di euro di fatturato e il 20% di quota di mercato. «A questo proposito va evidenziato un tratto assolutamente caratteristico che la Marca del distributore può avere, anzi deve aver in Italia; siamo il Paese dell’enogastronomica e la Mdd deve rafforzare questa dimensione del buon cibo italiano. Non si tratta solo di qualità, ma anche di varietà e innovazione dell’offerta, e questo apre possibilità a tanti eccellenti produttori nazionali», ha commentato, presidente di(Associazione distribuzione moderna).L’associazione che raggruppa le aziende che operano nel largo consumo alimentare ha sviluppato un position paper sul tema assieme adal titolo Dall’emergenza al rilancio sostenibile: il contributo della Mdd da cui sono emerseprincipali sul trend che vede sempre più coinvolte le aziende della grande distribuzione nella promozione di brand proprietari capaci di fidelizzare il cliente attraverso un’offerta completa capace di far risparmiare alle famiglie 100 euro a testa, pari a circa due miliardi di euro complessivi.Non a caso, a beneficiarne è stata anche ladell’industria alimentare italiana, in cui l’incidenza della Mdd è arrivata a toccare il record storico dell’8% e contribuisce alla crescita del 78% registrata dall’nel mercato domestico negli ultimi 17 anni.Rispetto a quello che può trasparire dall’opinione pubblica, ildella grande distribuzione organizzata è uno dei maggiorieconomici del Paese. Nel 2019, per esempio, ha generato un volume d’affari pari a 143 miliardi di euro, per 24,1 miliardi di euro di valore aggiunto e 3,3 di investimenti. Tutto per rispondere alle esigenze dell’84,3% deiche, nei supermercati, fanno la propria spesa alimentare. Un’economia che nel 2019 ha generato il 21,7% del Pil.Nella distribuzione moderna sonodirettamente 425mila persone. Un dato che porta la Gdo al quinto posto per livelli di occupazione fra i settori economici italiani (posizione che sale di due gradini se si considera solo il Mezzogiorno). Di questo totale, il 65% è. Mentre il 91% ha un contratto a tempo indeterminato (rispetto all’83% medio del mercato del lavoro italiano).Dall’11 marzo 2020, i 27mila punti vendita della distribuzione alimentare sono rimasti aperti divemtando, di fatto, dei laboratori per sperimentare le misure di sicurezza da implemetare per far ripartire tutto ilin sicurezza. Accorgimenti che hanno pesato sulle casse delle aziende, costrette ad adeguare i propri spazi ai nuovianti-contagio. Dettagli che non hanno comunque frenato l’della rete in cui si sono aggiunti altri 1.184 nuovi punti vendita.Grazie alle performance della Mdd, il canale si è dimostratoalla crisi riuscendo a modulare in tempi rapidi la propriaalle nuove abitudini di consumo. Un percorso cominciato da lontano e che ora sta raccogliendo i frutti e punta a toccare quota 24% del mercato nel 2025.della Mdd vanno oltre le vendite. Nei circa 50 sotto-comparti economici direttamente e indirettamente impiegati dalla filiera delle private label, sono circa 235mila; in aumento del +7% rispetto all’anno precedente.Indiscutibile il ruolo giocato dalla Mdd come leva per muovere gli ingranaggi della. I risultati della survey condotta da TEH-Ambrosetti sulle aziende della Mdd partner evidenziano che il 69,2% dei retailer adottaorientate al consumo sostenibile attraverso l’adozione di requisiti di produzione da parte delle aziende produttrici. Tuttavia per quasi il 70% del campione è il sistema Paese a esseredi fronte alla transizione verso nuovi modelli di consumo sostenibili e circolari.Nei mesi più critici del primo, di fronte all’assalto dei consumatori spaventati dalla pandemia agli , la private label ha superato la media annaleraggiungendo una qyota di mercato massima del 2,5%. Questo a testimonianza della flessibilità della Mdd nel rispondere alle esigenze dei consumatori a partire dal posizionamento disolitamente del 15%.Con oltre 1.500 aziende, il settore della marca del distributore si caratterizza come un forte serbatorio diitaliana (il 92% delle aziende lo è). La metà di quelle che compongono la filiera sono di media dimensione, mentre nel 40% dei casi dsi tratta di micro o piccole imprese che nel 98% dei casi hanno unadi oltre due anni con i propri partner commerciali (mentre ltre il 50% ha una relazione di fornitura con la distribuzione moderna di oltre 8 anni)Mappando un campione rappresentativo di bilanci di 565 aziende attive nel comparto nel periodo 2013-19, è emerso che chi si occupa di marca del distributore haeconomiche migliori rispetto alle altre aziende dell’alimentare. Rispetto a quest’ultimo, che registra unaattesa dell’1,8% rispetto all’anno precedente, il fatturato degli Md partner a bassa intensità è stimato indell’1,1%, quello degli Mdd partner ad alta intensità del 5,6% e quello degli Mdd partner ad altissima intensità del 7,3%.Secondo le rilevazioni TEH-Ambrosetti, la marca del distributore è uno dei pochi settori economici a impattare direttamente e indirettamente su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’. In aggiunta, 71 dei 169 target relativi ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono direttamente o indirettamente impattati dalla marca del distributore, nel più ampio contesto della distribuzione moderna.