Aldi fa tripletta a Bologna E allarga la rete discount nazionale

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 17:03

T

I banchi frigo di un punto vendita Aldi

A Bologna per consolidare il Nord-Italia

ripletta pera Bologna. Grazie all'apertura del terzo punto vendita in città, l'insegnaallarga la sua presenza in Emilia-Romagna dove arriva a 14 punti vendita attivi per un totale di 179 collaboratori nella Regione (compresi i 13 neoassunti per la nuova apertura). Sviluppato su unacommerciale di circa 940 mq, il punto vendita Aldi si trova in via Larga 21 ed è operativo dal 30 marzo.Dopo il debutto nel capoluogo emiliano avvenuto nel 2019, Aldi è passata al raddoppio lo scorso agosto. E ora, con tre punti vendita all'attivo, consolida la propriache si basa sullo slogan "prezzi bassi, tutti i giorni". Al di là della questione costi, però, la proposta di Aldi si contraddistingue per una forte appoggio alla filiera del: l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtàitaliane di eccellenza. Una valorizzazione che si ritrova nelle 120 referenze tra frutta e verdura e nelle oltre 30 marche esclusive.A livello nazionale, il numero dei discount Aldi ha ormai raggiunto 110 negozi ma, proprio grazie all'operazione bolognese, il numero è destinato a crescere. Negli obiettivi dell', infatti, c'è quello di continuare la propria presa neldel Nord-Italia.