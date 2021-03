IperTosano apre a Pederobba: oltre 45mila referenze a scaffale

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 07:32

L'IperTosano di Pederobba

Le caratteristiche del punto vendita

Un'evoluzione lunga 50 anni

Referenze e servizi i punti forti

ll'interno del centro commercialedi Pederobba (Treviso), il 4 marzo apre le porte un nuovo. Si tratta del 16° punto vendita perche, come nelle precedenti operazioni, scomette tutto su un'alta specializzazione nel food, un grandissimo assortimento e prezzi concorrenziali.Il punto vendita che sorge nell'area "ex Funghi del Montello", in posizionetra le provincie di Treviso e Belluno, ha dovuto attendere un anno per la sua, posticipata a causa dell'emergenza Covid. Esteso su unatotale di 11mila mq, di cui 6.500 mq dedicati alla vendita, l'IperTosano di Pederobba dispone di undi oltre 45mila referenza proposte sia in formato famiglia sia in grandi formati e casse intere per la ristorazione.L'apertura conferma l'impegno (e il successo) di Gruppo Tosano che, dopo 50 anni di storia, è arrivato a contare oltre 3.000 collaboratori, unadistributiva diffusa in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna e un centro logistico a Cerea (Verona) di oltre 90mila mq. «Dopo un’esperienza trentennale nel mondo dei supermercati, nel 2000 decidemmo di cambiare strategia e di affrontare un mondo a noi nuovo, quello degli. L’attuale politica aziendale è frutto di quella svolta, avviata 20 anni fa con il primo iper a Legnago, che ci ha permesso dinel mondo della grande distribuzione grazie a scelte che fin dall’inizio, nonostante sembrassero all’epoca un po’ azzardate, si sono dimostrate vincenti», ha spiegato il presidenteSegno distintivo del format è sicuramente il vasto assortimento. «Questo ci permette di lasciare, accanto ai grandi marchi leader di mercato, anche alleprodotte dall’industria alimentare locale e dalle piccole aziende, con cui siamo ben felici di collaborare per contribuire alla valorizzazione dei prodotti delle zone in cui operiamo. E questo territorio è molto ricco di produzioni tipiche», ha spiegato Tosano. Offerte che si possono ritrovare anche sul sito eCommerce La tua Spesa Online, avviato un anno fa in pieno lockdown assieme al servizio di ritiroe di