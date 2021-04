MD Spa, il discount italiano cresce. Logistica chiave per nuovi sviluppi

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 16:19

Un punto vendita MD

Nel 2020, fatturato netto a 2,8 miliardi

Progetti di crescita: 47 nuovi store e logistica a Cortenuova

Patrizio Podini

eCommerce, funziona il click&collect

Strategie post-Covid: conta il giusto assortimento

asta un numero per far capire il sorriso del presidente: +15% di vendite nette nell'ultimo anno rispetto al 2019. Parte da qui il racconto delle strategie messe in campo dal player italiano del settore discount per rispondere alle esigenze di un mercato in cui la pandemia ha lasciato segni profondissimi; tanto nelle abitudini, quanto nelle tasche. Cambiamenti cheInnanzitutto, i numeri di un 2020 «fuori dalla norma», come l'ha definito il patron Podini che confermano l'insegna seconda a livello nazionale per capitale italiano e terza per fatturato., ed Ebitda del 6,47% pari a 182,243 milioni di euro che registra un +30,9% sul 2019. La pandemia non ha fermato lo sviluppo rete che ha rispettato le previsioni di inizio anno con l’apertura di 39 nuovi punti vendita, tra diretti e affiliati su tutta la Penisola.Nel corso del 2021, MD punta a continure questo sviluppo con l'apertura di 47 punti vendita (di cui 12 affiliati) caratterizati da superfici di vendita comprese fra i 1.000-1.500 mq a cui si aggiungeranno 35 ristrutturazioni.Operativa da inizio 2022, una prima parte destinata alla movimentazione dei prodotti freschi verrà inaugurata a giugno di quest'anno. Progetto dal costo di 95 milioni di euro per un polo di 270mila mq e un silos completamnete automatico capce di stoccare fino a 40.600 pallet.«Puntiamo a crescere, attraverso investimenti, innovazione, rigore nelle scelte, qualità al miglior prezzo, senza perdere questo spirito solidale che ci ha consentito di crescere anno dopo anno», ha poi rilanciato il Cav. Podini.Continuerà anche lo sviluppo del canaleavviato nel 2015 e che attualmente è limitato al non-food con servizio click&colect e presto verrà esteso agli alimentari. Il tutto puntando sulla base di partenza di MDwebstore.it che registra più di 300.000 iscritti e 500.000 visite medie mensili.Durante la presentazione del bilancio, c'è stata anche la possibilità di approfondire le strategie di vendita messe in campo per rispondere all'impatto del Covid. «Abbiamo costruito i budget tenendo conto delle nuove abitudini dei consumatori. In molti, a causa delle mutate condizioni economiche, saranno costretti a cambiare destinazione per fare la spesa. Da MD troveranno forse una scelta meno varia ma non di minor qualità. Inoltre,», ha affermato Podini.Il tutto mantenendo al centro una politica di prezzo conveniente e competitiva (con un 16% di pressione promozionale in aumento del +3% rispetto al 2019).