Despar, 2020 in crescita grazie ad affiliati e prodotti a marchio

Despar Italia ha chiuso il 2020 con un fatturato di 3,9 miliardi di euro

Lo sviluppo porta il network a 1.399 punti vendita

Boom dei prodotti a marchio con acquisti per 387 milioni di euro

on un fatturato 2020 chiuso a 3,9 miliardi di euro,. Da sottolineareche hanno generato il 32% del fatturato, testimoniando l'importante ruolo strategico del franchising per l'insegna di origine tedesca che può contare sui brand Despar, Eurospar e Interspar.«I risultati registrati nel 2020 sono in decisa crescita., garantendo continuità di servizio e sicurezza sia per i dipendenti che per i consumatori. Sulla base di queste considerazioni, siamo certi che anche il 2021 confermerà il nostro percorso di crescita consolidando l’apprezzamento dei consumatori verso le nostre iniziative commerciali e i nostri prodotti», ha commentato, presidente di Despar Italia.Dal punto di vista dello, l'ultimo anno, nonostante la pandemka, ha messo a refertofra nuovi negozi e ristrutturazioni. A queste operazioni si aggiungono anche l'entrata del network che fa capo al Gruppo 3A e le iniziative di crescita sul territorio delle sette aziende che formano il consorzio(circa 811mila mq di superficie). Nel corso di quest'anno, inoltre, Despar punta ad aggiungere altri 40 punti vendita alla propria rete.Passando al tema delle, anche Despar ha potuto beneficiare delcon una quota sul totale grocery del 20,3% (+9,4% rispetto al 2019). A trainare questa crescita le linee di prodotto Veggie (+18,2%), Despar Premium (+18%), Free From (+17,2%) e Scelta Verde Bio,Logico (+12%). Parallelamente, Despar ha ulteriormente ampliato la propria offerta con ilaggiornando il proprio assortimento con oltre 270 restyling di prodotto. Il tutto dovrebbe spingere la Mdd verso un'ulteriore crecita dellla Mdd pari al +3% nel 2021.«Nel 2021 prevediamo di continuare a crescere con la nostra marca del distributore, ampliando il nostro assortimento con l’inserimento di nuove referenze e continuando a migliorare l’esistente.Continuiamo inoltre a investire in pubblicità per sostenere il nostro marchio e i nostri prodotti, affermando i nostri valori. Saremo infatti presenti nel corso dell’anno sulle principali reti televisive nazionali», ha dichiarato, direttore generale di Despar Italia.