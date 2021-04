Largo consumo sempre più digitale. Pugliese (GS1 Italy): «Ora serve un cambio culturale»

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 16:10

I

Francesco Pugliese

Digitale non è solo eCommerce

Servono i giovani per il cambio culturale

. Un cambiamento profondo che va al di là dell eCommerce, e che la pandemia, nell’ultimo anno, ha accelerato.l'organizzazione no profit che promuve gli stardard di comnicazione fra imprese (come i codici a barre),all’interno dell’industria e della distribuzione, con un’indagine condotta insieme al Politecnico di Milano e all’Università di Parma e presentata in un evento digitale che ha visto anche la partecipazione di Barilla ed Esselunga.«Tutto ciò che è accaduto nell’ambito del Covid-19 ha accelerato una serie di processi. Molti hanno confuso e ogni volta che si parla di transizione digitale si parla di. In realtà questi momenti hanno messo fuoco e in luce come la digitalizzazione ci può mettere in condizione di lavorare meglio, di comunicare e gestire meglio all’interno l’impresa», ha commentatoUn percorso lungo il quale non mancano le criticità:, da sempre l’intelligenza emotiva prevale sulla intelligenza tecnica, per cui c’è un problema di cambiamento e di persone. Dopodiché i processi sono impattati perché le merci, le informazioni e il denaro girano in maniera diversa rispetto al passato quindi evidentemente c’è un, non sempre l’informatica molto più spesso il business».Perchè questa trasformazione si compia è necessario che le aziende del largo consumo reperiscano sul mercato o sviluppino al proprio interno nuove competenze e professionalità, dai big data analytics fino all’utilizzo dei social, una(AskaNews)