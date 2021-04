Maiali destinati alla Gdo maltrattati, nuova inchiesta in Gran Bretagna

Pubblicato il 30 aprile 2021 | 19:00

Un allevamento di maiali

di proprietà di un leader dell’industria suinicola scozzese. Animali agonizzanti, operatori che uccidono maialini sbattendoli a terra, scrofe in gabbie sporche e anguste e con uteri e prolassi fuori dal corpo trascinate per l’allevamento.Sonoquelle rilasciate da Animal Equality che ha realizzato, in collaborazione con The Times, sugli allevamenti intensivi di maiali. Un video girato con un investigatore privato sotto copertura che ha potuto riprendere scene di numerose violazioni legali e atti di crudeltà inaudita., rappresentante degli allevatori britannici nominato dal governo scozzese e da sempre critico nei confronti delle norme per l’impatto ambientale e il benessere animale.internazionali. Grazie alle denunce sono in corso le indagini ed è stata aperta un’inchiesta.(AskaNews)