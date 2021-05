Carrelli sanificati in due secondi per una spesa sicura da Iper La grande i

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 12:30

Il punto vendita Iper La grande I di Arese (Fonte: LinkedIn)

Basta una spinta per un carrello sanificato in due secondi

Il sanificatore di carrelli all'entrata dei punti vendita

n nuovoè stato attivato neidi Arese, Monza, Monza Maestoso, Portello, Rozzano e Varese. Continua l'impegno dell'insegna di grande distribuzione presente in quattro Regioni italiane con 22 punti vendita per garantire la massima sicurezza ai propri clienti e lavoratori.Posizionato, il sanificatore consente a ogni cliente di disinfettare l'intero carrello in pochi secondi e in modo semplice e intuitivo. Basta inserire il carrello nell’unità, tenendolo per l’impugnatura e spingendolo fino a toccare il fermo con le ruote, per attivare la nebulizzazione di una soluzione a base alcolica a rapida asciugatura.ed estraendolo, si attiva un secondo trattamento che garantisce una disinfezione accurata e profonda anche della parte anteriore del carrello.Ilper disinfettare le proprie mani prima di riprendere il carrello oppure da utilizzare indipendentemente.