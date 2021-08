Lidl apre a Torino il primo discount che fa bene all'ambiente

Lidl Italia, che conta oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, rafforza la sua presenza a Torino con l’apertura di un nuovo supermercato in Corso Grosseto, all’angolo con Via Orbetello. L’inaugurazione del 5 agosto rappresenta l'apertura del 15° store Lidl nel capoluogo piemontese. Il primo in tutta la Penisola con una spiccata anima green.

Lidl a Torino ha aperto il suo 15° store nel capoluogo piemontese

Un supermercato dall'anima green

La struttura, che si estende su un’area vendita di circa 1.300 mq, è frutto di un progetto che pone grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe energetica A4, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 178 kW. Inoltre, le luci a Led installate consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione e il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili. Nel parcheggio, per 130 posti complessivi, sono a disposizione dei clienti anche tre colonnine per il rifornimento gratuito di sei auto elettriche.

Dai freschi alle linee che rispettano l'ambiente, le novità Lidl

L'innovazione non si ferma all'aspetto energetico. Il format del punto vendita di Torino, infatti, risponde ai più recenti standard adottati da Lidl per offrire un’esperienza di acquisto gradevole e funzionale. I clienti hanno a immediata disposizione un ventaglio di prodotti freschi e salutari, per una spesa smart, semplice e di qualità. Il biglietto da visita del nuovo store è il reparto frutta e verdura che si compone di una vasta scelta di referenze biologiche. Inoltre, nell’ambito di una più ampia strategia di corporate social responsability che prevede molteplici misure per la salvaguardia del clima, Lidl ha inserito nel proprio assortimento anche una vasta scelta di prodotti clima neutrali, tra cui la gamma Vemondo, Cien Nature, W5 Eco, oltre a una selezione di articoli promozionali. Questo significa che le emissioni di Co2 legate al ciclo di vita di questi prodotti vengono compensate attraverso progetti a tutela del clima e dell’ambiente.