Banco Fresco apre a Cremona. Focus su freschissimi e prodotti artigiani

Con l'apertura del quarto punto vendita della propria rete, Banco Fresco raddoppia la propria presenza in Lombardia. L'1 settembre, l'insegna food retail appartenente al Gruppo Prosolo Compagnia di Gestione e specializzata nei freschissimi ha inaugurato il negozio di Cremona.

Il taglio nastro del nuovo Banco Fresco di Cremona

Un nuovo store dedicato a freschissimi e prodotti artigianali

Il nuovo store, con una superficie commerciale di 1.000 mq, punta tutto sulla formula innovativa con cui, nel 2017, ha preso avvio l'attività dell'insegna: la rivisitazione del mercato coperto di una volta, con qualche comodità in più. Detto diversamente, un luogo immersivo dove fare la spesa diventa una vera e propria esperienza. Prodotti di alta qualità, sempre freschi e in grado di preservare il gusto e il profumo di altri tempi, sono i valori alla base dell’offerta dell’azienda, che dà risalto alle specialità artigianali, individuando e differenziando nel corso dell’anno i migliori territori a cui rivolgersi per soddisfare le richieste del consumatore. Circa 3.250 le referenze presenti, che vanno dall’ortofrutta (cuore centrale dell’offerta) ai formaggi e latticini, passando per la macelleria e salumeria, pescheria, dispensa alimentare fino ad arrivare alla caffetteria e panetteria attigua al negozio, gestita in partnership con il marchio El Pan, dove poter gustare pane, pizze, focacce e pasticceria. Il tutto gestito da un team di 40 neoassunti.

Roberto Coppa: «Collaborazione con la filiera per il miglior rapporto qualità-prezzo»

«Siamo entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza in Lombardia. La risposta del territorio lombardo con il primo negozio di Crema è stata ottima e ha rafforzato ulteriormente la nostra convinzione nel voler investire in questa regione. Le collaborazioni con i fornitori della filiera italiana, basate su fidelizzazione e lealtà, ci consentono poi di offrire ai nostri clienti prodotti della qualità migliore al prezzo più conveniente», ha dichiarato Riccardo Coppa, direttore generale di Banco Fresco.

L'assortimento ortofrutticolo di Banco Fresco

Partnership anti-spreco con Banco Alimentare

Oltre la proposta di freschissimi, anche una politica di riduzione dello spreco. Il punto vendita Banco Fresco di Cremona, infatti, ha stretto una partnership con il Banco Alimentare, fondazione che da oltre 20 anni combatte la povertà e lo spreco recuperando e ridistribuendo cibo a chi ne ha bisogno attraverso l’operato di 1.900 volontari e una rete di 7.500 strutture caritative convenzionate. Grazie a questa collaborazione, simile ad altre iniziative già attivate dall’azienda con la Caritas a Crema e con Banco Alimentare a Beinasco e Torino, Banco Fresco vuole supportare il territorio ed essere a fianco di chi è in difficoltà, tenendo fede ai propri valori fondamentali.