Gruppo Unicomm porta Emisfero al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino

Il nuovo ipermercato Emisfero, all’interno del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino (Roma), ha aperto i battenti il 23 settembre nei locali occupati fino a pochi mesi fa dalla catena Auchan. Con una superficie di 4.700 mq, il punto vendita della catena Gdo occupa 120 persone di cui 60 assorbite dalla precedente gestione. «Con l’apertura dell’Emisfero di Fiumicino proponiamo la nostra visione di ipermercato, adattando il format ai nuovi modelli di consumo. Confermata la nostra forte distintività nei reparti freschi, che sono da sempre la punta di diamante dei nostri ipermercati, insieme a una equilibrata presenza delle categorie non-food», ha commentato Giancarlo Paola, ad di Gmf Spa e direttore commerciale di Gruppo Unicomm, azienda nata nel 1993 con la prima apertura di Vicenza e associata a Selex Gruppo Commerciale.

L'offerta di frutta e verdura da Emisfero

Priorità all'occupazione

Come detto, l'apertura è avvenuto a seguito del subentro di Unicomm ad Auchan. Operazione che ha portato alla salvaguardia di 60 posti di lavoro: «Ho già detto più volte che il nostro primo obiettivo è quello di offrire alle persone la possibilità di avere un’occupazione in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Siamo già presenti da tempo nel Lazio con alcuni

supermercati e diversi Cash & Carry, ma l’apertura di un Ipermercato rappresenta una grande opportunità per il nostro Gruppo e dimostra la nostra volontà di continuare ad investire», ha aggiunto Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm.

25mila prodotti, una cantina di oltre mille etichette e un reparto dedicato solo al sushi

A livello di offerta, i clienti potranno trovare oltre 25mila prodotti tra food e non-food, con una particolare attenzione ai fornitori locali; è presente una cantina con oltre 1.000 referenze e un focus sui vini del territorio e sulle birre speciali e artigianali e, altro aspetto da sottolineare, il reparto interamente dedicato al sushi, con la preparazione quotidiana dei prodotti da parte di personale specializzato. Entro pochi mesi sarà attivo anche il servizio Così Comodo (cosicomodo.it) per fare la spesa on-line e ritirarla comodamente in negozio. Mentre è già disponibile anche l’app Emisfero, che offre coupon personalizzati ai clienti.

Il banco gastronomia di Emisfero

Un ipermercato sostenibile

Molta attenzione è stata posta anche sul tema della sostenibilità. Gmf Grandi Magazzini Fioroni (controllata di Gruppo Unicomm) ha inserito un’illuminazione led di ultima generazione ad altissimo rendimento, ha scelto l’eliminazione dei gas serra dalla catena del freddo, sostituiti con refrigeranti di nuova generazione ecocompatibili. L’energia latente dell’impianto frigorifero viene sfruttata per integrare quella dell’impianto termico ed è stato previsto l’inserimento di climatizzatori che sfruttano la tecnologia della pompa di calore, contribuendo a ridurre l’impatto energetico.