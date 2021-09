Fatturato in crescita per Romagnoli F.lli Spa grazie a 61mila quintali di patate

Il 2020 di Romagnoli F.lli Spa si chiude con un fatturato di oltre 42 milioni di euro e un export stabile pari al 6% del fatturato. In un anno del tutto eccezionale, segnato dall'emergenza pandemica, l'azienda emiliana specializzata nella coltivazione della patata, ha risposto presente non facendo mancare il proprio apporto al mercato.

Per Romagnoli F.lli Spa il 2020 si è chiuso a 42 milioni di euro di fatturato

Oltre 61.500 tonnellate di patate commercializzate nel 2020

In particolare, durante lo scorso anno, Romagnoli F.lli Spa ha messo a segno una crescita del +2% delle patate commercializzate (da seme, consumo o trasformate) per un totale di oltre 61.500 tonnellate. In crescita anche i volumi commercializzati di cipolle, che mettono a segno un +20%. «L’ottimo risultato raggiunto nel 2020, pur riflettendo la pesante flessione del canale Horeca e la riduzione dei prezzi delle patate da consumo registrata nel secondo semestre per la contrazione dei consumi legata all’emergenza Covid-19, ci conferma ancora una volta che il percorso seguito è quello giusto. Ricerca e innovazione varietale sono e saranno sempre più fattori strategici per la diffusione di pratiche agricole sostenibili al servizio dell’intera filiera, promuovendo l’evoluzione di una pataticoltura non solo più green, ma anche economicamente più sostenibile per le aziende agricole», ha confermato Giulio Romagnoli, amministratore delegato della società.

Produzione a tutta qualità

La performance dell’azienda nel corso del 2020 ha avuto riflessi positivi anche sul fronte dei prezzi delle patate consegnate in conto deposito nell'ambito dell'Accordo Quadro: alla 1° qualità è stata riconosciuta la cifra di 255 euro alla tonnellata, valore questo che si pone ai vertici nazionali ed europei. Tra le tipologie di prodotti più venduti, inoltre, il 2020 ha confermato il successo delle patate Selenella e della Patata di Bologna Dop, marchi che incontrano sempre maggiore gradimento da parte dei consumatori, grazie ai valori di qualità, territorialità e sostenibilità su cui si fondano i due consorzi (e di cui Romagnoli F.lli Spa è socio fondatore). Nel corso del 2020, infine, si è registrato un crescente interesse da parte del mercato per la nuova linea patate a “Residuo Zero” alla quale saranno affiancate, entro il 2021, le cipolle nei tre colori: dorate, bianche e rosse.