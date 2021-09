Il Centro di Arese rinnova la food court e dà il benvenuto a Ripiene

Dopo cinque anni dall’apertura, è tempo di restyling per Il Centro di Arese che rinnova la food court all’insegna della vocazione urbana dello shopping center che sorge alle porte di Milano. In totale, 500 posti a sedere a disposizione dei clienti all’interno di un’area ridisegnata da Progetto Cmr, società integrata di architettura e ingegneria.

La nuova food court de Il Centro di Arese

Confermati i brand food&beverage esistenti a cui si aggiungono Ripiene e Ventisette

Il restyling vede la conferma di tutte le insegne ristorative già presenti come McDonald’s, Kfc, Roadhouse, Dispensa Emilia, La Piadineria e molte altre. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono: Ripiene (format che ruota attorno alla classica Jacket Potato anglosassone in chiave italiana) e Ventisette (ristorante in continuità con il supermercato Iper La grande i).

L'accesso al nuovo punto vendita Ripiene

Più spazio a smartworking e coworking

A livello di funzionalità, dopo un anno e mezzo di pandemia, l’area presta maggiore attenzione alla fruibilità degli spazi offrendo un punto d’appoggio per attività di smartworking e coworking grazie alla presenza di spazi circoscritti e con un ottimo comfort acustico, che assicurano tranquillità e riservatezza e risultano ideali tanto a studenti quanto a pause e incontri business informali. Raccolta ma ariosa, la nuova area ristorativa de Il Centro accoglie così i propri clienti all’interno di spazi gradevoli e luminosi che rivalutano l’intera destinazione in un’ottica di comfort e benessere dove sono attese oltre 6 milioni di consumazioni all’anno.

Shopping, cibo e attività personali: la ricetta di Finiper

«Il Centro è un luogo da vivere. Fondamentale è la componente sensoriale che in questo nuovo restyling riusciamo a fornire. La progettazione della nuova food court de Il Centro rappresenta un esempio vincente di integrazione tra food e shopping experience e fornisce un importante contributo alla redditività del mall. L’area dedicata alla ristorazione e alle attività personali che siano lavorative o di studio, per noi è diventata strategicamente importante per continuare ad offrire il massimo del comfort ai nostri clienti. Prevediamo di consolidarne le alte performance e siamo certi che, nel breve periodo, andremo a superare il successo pre-Covid», ha commentato Francesco Ioppi, head of real estate del Gruppo Finiper, società che gestisce il centro commerciale.