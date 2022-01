A gennaio boom di aperture per In’s mercato: 7 nuovi punti vendita tra Nord e Centro Italia

Nella prima metà di gennaio In’s mercato, insegna discount italiana, ha già aperto 6 nuovi punti vendita dislocati tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Abruzzo. Mercoledì 26 gennaio è prevista un’altra apertura a Binago (Co), per un totale di 7 nel primo mese dell’anno. Queste nuove aperture confermano e rafforzano la presenza della catena discount nelle 9 regioni italiane in cui è presente, oltre che ad avvicinare un pubblico più ampio attraverso un’accurata selezione di prodotti per accontentare un vasto bacino d’utenza.

I nuovi punti vendita

I nuovi punti vendita si collocano a Novi di Modena (Mo) in Via Ponte Catena 2/L, a Fossacesia (Ch) Nella Super strada 524, a Dronero (Cn) in Via Cuneo 9, Albisola (Sv) in Corso Filippo Ferrari 84, Calvisano (Bs) in Via Giuseppe Miglioli 2, Genova in via Fabio da Persico 25/R e Binago (Co) in viale Varese 7/bis. Per l’apertura di Genova, nello specifico, si tratta di un cambio di location: il punto vendita, infatti, si è trasferito - a partire dal 7 gennaio - da Via degli Storace in Via Fabio da Persico, 25/R mantenendo inalterato l’assortimento al suo interno.

Le dotazioni dei vari reparti

Tutti i nuovi punti vendita saranno dotati dei reparti IN’s orto e IN’s forno: i consumatori potranno scegliere tra una vasta gamma di frutta e verdura fresca, e oltre 25 referenze di prodotti da forno come pane, focacce, pizze, prodotti dolci per la prima colazione e crossainterie. Nei punti vendita della provincia di Cuneo, Savona, Brescia, Como e in quello di Genova sarà presente anche il nuovissimo reparto iN’s Pescheria che offre pesce fresco con una scelta di ben 16 di referenze.

L’andamento per il 2022 è di esponenziale crescita

Forte di un 2021 conclusosi con un totale di oltre 480 negozi in Italia, l’insegna discount del gruppo Pam per il 2022 prevede numerose nuove aperture in tutto il Nord e il Centro. Un segnale positivo da parte di IN’S, e di tutta l’azienda, che punta ad un potenziamento della sua rete e ad un maggiore riconoscimento dell’insegna da parte dei consumatori, offrendo una varietà di prodotti sempre più ampia.