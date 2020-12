Al Superstore Pam di Maximo il reparto ittico ha i pescherecci

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 20:20

P

Il Superstore Pam si sviluppa su 4.700 metri quadri all’interno del nuovo centro commerciale Maximo di Roma

unto vendita di 4.700 metri quadri all’interno del nuovoa Roma,ha inaugurato ildi via Laurentina 865. Punti di forza,, qualità e provenienza dei prodotti: freschissimi ein primo piano.La carne, per esempio, proviene da fornitori che rispondono a elevati standard qualitativi e viene lavorata all’interno deldi qualità Pam Panorama di Firenze. Punto d’onore dell’offerta il, che vanta unache pesca in esclusiva per Pam.Nel Superstore Pam capitolino sono attivi i piùelettronici come Apple Pay e Satispay e i servizi di prelievo e deposito contante in cassa grazie al servizio Via Cash.Per informazioni: www.pampanorama.it