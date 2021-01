Bennet potenzia l'ecommerce grazie alle soluzioni cloud di Sap e Sopra Steria

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 13:45

Online la nuova piattaforma eCommerce di Bennet

La partnership con Sap

Il format omnicanale Bennetdrive

spinge forte sulla trasformazione digitale rafforzando la piattaforma digrazie alla partnership con. Obiettivo: migliorare la customer experience attraverso l’implementazione delle soluzioni Sap Commerce Cloud.A sostenere la crescita digitale di Bennet, una rete di vendita nata nei primi Anni 60 e ora arrivata a contare 73con 45 punti di ritiroattivi in modalità drivethru. Su questo network insiste anche l’offerta del servizio eCommerce che rappresenta per il retailer italiano una sfida molto importante, anche a causa delle condizioni imposte dalla crisi sanitaria, e nell’ultimo anno ha assistito a una crescita esponenziale.Nel settembre 2019, Bennet ha quindi avviato una software selection conclusasi nel giro di un paio di mesi, in seguito alla quale l’azienda ha deciso di adottareche, nel rispetto dei tempi di progetto, e lavorando per la maggior parte del tempo in modalità remota, il 29 settembre 2020 ha messola nuova piattaforma eCommerce.«La nuova piattaforma rappresenta un salto tecnologico importante che consolida la scelta dell’azienda nell’investire su architetture. La complessità di integrazione con i sistemi più datati è stata semplificata attraverso uno strato software di comunicazione e servizi. Laè stata completamente rivisitata ed è in corso di evoluzione, prevedendo l’integrazione della componente istituzionale. Questo progetto è alla base di una trasformazione digitaledell’azienda dove, affidabilità, scalabilità e innovazione sono le tre caratteristiche principali e dove l’obiettivo principale è la soddisfazione dei nostri clienti », ha spiegato, ict & innovation director di Bennet.«Nel corso della prima ondata della pandemia i siti eCommerce della grande distribuzione hanno dovuto improvvisamente sostenere grandi richieste ma nessunaera pronta per affrontare una tale mole di traffico. La soluzione SAP Commerce Cloud ora aiuterà Bennet a rispondere in tempi rapidi alle richieste deimettendo a loro disposizione un’esperienza omnicanale efficiente e di facile utilizzo, che allo stesso tempo contribuirà a far raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita che l’azienda italiana si è posta», ha dichiarato, head of Sap customer experience Italia e Grecia.