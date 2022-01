Da nove anni Metro Italia è Top Employer

In questo periodo di continui cambiamenti Metro Italia ha messo in campo la sua resilienza, fondata anche su un ambiente di lavoro confortevole e inclusivo creato nel corso degli anni. L’azienda può contare su un gruppo coeso e in grado di affrontare e risolvere efficacemente le sfide che il mercato propone.

Metro Italia è stata valutata attraverso l'analisi di diverse pratiche

Ambienti di lavoro ottimali

Non a caso per il nono anno consecutivo è entrata nella classifica Top Employer, un riconoscimento di particolare importanza, soprattutto in questi anni in cui lo scenario di mercato per le aziende della filiera Horeca sta subendo grandi trasformazioni. L’analisi del Top Employer Institute si fonda sull’individuazione e promozione di ambienti di lavoro ottimali, in grado di favorire la crescita non solo professionale, ma anche personale e relazionale dei collaboratori con un risvolto diretto sulla soddisfazione dei clienti.

Le risorse umane

La certificazione Top Employer premia la costante attenzione nei confronti delle persone, sulle quali l’azienda investe energie e risorse, per garantire percorsi di crescita e di continuo sviluppo delle competenze. Essere fra le aziende che si distinguono nel prendersi cura delle persone è rilevante quanto offrire prodotti e servizi impeccabili, contribuendo a costruire la credibilità e la forza del brand.

Standard rigorosi

Top Employer Institute ha mantenuto i propri standard rigorosi per il raggiungimento della certificazione. In particolare, per questa edizione ha esaminato le aziende valutando le seguenti aree: Strategia dei Talenti, Pianificazione della Forza Lavoro, Talent Acquisition, On-boarding, Formazione e Sviluppo, Performance Management, Sviluppo della Leadership, Gestione delle Carriere e del turn over, Compensation & Benefit e Cultura.

Leadership aziendale illuminata

«Per il nono anno consecutivo Metro Italia è Top Employer! – ha commentato Vanessa Catania, human resources director e membro del board di Metro Italia - È un traguardo che ci riempie sempre di orgoglio perché attesta, attraverso un’indagine e certificazione esterna, l’impegno e l’attenzione della nostra azienda verso le persone. Come ogni anno siamo stati misurati attraverso l’analisi di diverse pratiche, tra cui i percorsi di crescita e sviluppo, di formazione, di work-life balance e dei processi a supporto. Top Employer ci riconosce una cultura della leadership aziendale basata sullo sviluppo sinergico del business e delle nostre persone, anche attraverso uno scambio e collaborazione costanti».

