Discount, la classifica di ordine e pulizia: brilla Aldi, male Penny e Dpiù

Aldi domina. La maglia nera va invece a Dpiù e Penny Market. Questa in estrema sintesi la classifica dell'inchiesta condotta dal portale Alimentando.info su pulizia e ordine nei discount della Lombardia. Ventiquattro i punti vendita coinvolti nelle indagini (tutti compresi nelle province di Como e Monza e Brianza), di otto diverse insegne: oltre alle già citate Aldi, Dpiù e Penny, anche Eurospin, In’s Mercato, Lidl, MD e Prix Quality.

Sono stati presi in considerazione tre diversi parametri: i parcheggi e gli esterni, l’ordine e la pulizia nel punto vendita e i bagni. Ogni discount è stato visitato una prima volta martedì 1° febbraio. Ha fatto seguito una seconda visita, effettuata mercoledì 9 febbraio in orari differenti, atta a verificare se le criticità riscontrate precedentemente fossero ancora presenti o se, invece, fossero state risolte o migliorate.

Ordine e pulizia nei discount della Lombardia: l'indagine

È sicuramente una classifica unica nel suo genere quella elaborata dai giornalisti del portale Alimentando.info. “Discount: servizi e disservizi”, così è stata chiamata, e prende in considerazione pulizia e ordine all'interno e all'esterno dei punti vendita.

«Abbiamo fatto visita ai discount per capire come vengono gestiti l’ordine, l’igiene e la pulizia. Aspetti non certo secondari, soprattutto in un luogo dove si vendono alimenti commestibili, che finiscono sulle nostre tavole - ha commentato il direttore della testata Angelo Frigerio - Ne viene fuori un quadro molto interessante. Con catene che hanno fatto dell’ordine e dell’igiene un vanto e altre invece che, su questo versante, lasciano molto a desiderare. Perché proprio i discount? Semplice, ci interessava capire se il basso costo facesse rima con livelli di igiene e pulizia non certo esaltanti. Purtroppo, in alcuni casi, è proprio così».

Qual è il discount migliore?

Il podio vede protagonisti Aldi, Eurospin e Lidl. La prima classificata, sbarcata in Italia nel 2018, raccoglie il giudizio più alto dell’indagine, distinguendosi per l’attenzione alla cura e alla pulizia dei parcheggi esterni e dei carrelli, ma anche per la piacevolezza e l’ordine dei propri punti vendita, così come per uno scrupoloso occhio di riguardo ai servizi igienici.

Eurospin raccoglie voti positivi, in particolare per quanto riguarda l’ordine e la pulizia dei suoi negozi. Lodevole, secondo Alimentando.info, è l’attenzione mostrata da parte di ampie squadre di commessi, costantemente impegnati a mantenere punti vendita decorosi e ottimali. Sul terzo gradino del podio si posiziona Lidl. Nonostante il discreto livello di igiene, in particolare dei bagni, l’insegna presenta alcuni aspetti da migliorare, come l’ordine del reparto non food.

Quali sono i "bocciati"?

Al contrario, nelle tre categorie prese in esame, alcune catene non brillano: su tutti Penny Market e Dpiù, che, insieme a Prix Quality, occupano le ultime tre posizioni della classifica generale. Sulla maggior parte dei punti vendita visitati pesano disordine e sporcizia. Dai parcheggi esterni all’igiene dei negozi e, soprattutto, dei servizi igienici, spesso fuori uso.

«L’ordine e la pulizia sono la carta di identità di ogni negozio, la carta di presentazione di ogni attività commerciale - ha evidenziato Luigi Rubinelli, esperto del settore - Leggendo il resoconto delle visite, minuzioso e dettagliato, sono rimasto sorpreso. Diverse volte ci sono evidenti problemi di progettazione, altre di manutenzione straordinaria e ordinaria, altre ancora di vera e propria incuria. Che significato trarne? Che alcuni punti vendita vanno ripensati».

La classifica finale

I voti nel dettaglio