Esselunga apre a Fino Mornasco e sale a quota 171 supermercati

Esselunga ha aperto, oggi 16 febbraio, il superstore di Fino Mornasco (Co) in viale Risorgimento, nell’area precedentemente occupata dalla manifattura Colombo Industrie Tessili: con 4.500 metri quadri di superficie di vendita, il nuovo edificio è certificato in classe energetica A ed è dotato di un ampio parcheggio a raso e coperto in grado di ospitare oltre 900 autoveicoli.

Nel quinto negozio comasco lavorano 164 persone



I 164 i dipendenti



La struttura commerciale, progettata dallo studio Nonis con un edificio sviluppato su pilotis, ospita anche il Bar Atlantic e la profumeria Eb e vede impegnati complessivamente 164 addetti: sono state per l’occasione assunte 100 persone, delle quali 76 abitanti nel territorio circostante e in provincia di Como.



Il gruppo sale a quota 171 negozi



L’Esselunga di Fino Mornasco, 171° negozio della catena, è la prima apertura del 2022 dopo le 7 avvenute nel 2021. Quinto superstore del territorio, Esselunga è presente anche a Como con i negozi di via Carloni e di Camerlata, a Solbiate Comasco e a Lipomo, il primo aperto in provincia nel 1973.



Viabilità migliorata



Nell’ambito della riqualificazione dell’area, di fronte all’ingresso autostradale della A9 Milano-Como, è stata realizzata una rotatoria per migliorare e rendere più sicura la viabilità lungo la strada provinciale (SP 27) che collega Cantù ad Appiano Gentile, attraversando Fino Mornasco e Cassina Rizzardi; si aggiungono altre due rotatorie e un tunnel sotto la ferrovia, su indicazione della Regione, lavori che hanno permesso di eliminare i disagi provocati dal passaggio a livello che da sempre separa il paese in due parti. L’intervento sulla rete stradale, cominciato nel 2019, si è completato sabato scorso con l’apertura del nuovo sottopasso di via Scalabrini e la conseguente chiusura definitiva del passaggio a livello. Con il nuovo tracciato della sp 27, attraverso le vie Marco Polo, Scalabrini, Livescia e Battisti, i cittadini godranno di un sicuro beneficio in termini di tempo e una più fluida circolazione.



Oltre 22mila prodotti



I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga con un assortimento di più di 22mila prodotti: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria con banco assistito, con oltre 250 prodotti freschi di alta qualità; macelleria con 250 tagli; gastronomia con oltre 200 ricette; l’enoteca con più di 800 etichette e un sommelier per orientare i clienti nella scelta; la gastronomia con banco assistito, così come la panetteria con pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce. Arricchisce l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.



Presenti anche il Bar Atlantic e la profumeria



Nel negozio i clienti avranno a disposizione il Bar Atlantic, 102° della catena, dotato anche di un’ampia terrazza, dove innovazione e tradizione si uniscono alla freschezza e all’affidabilità di Esselunga e la parafarmacia.



Apre anche la 45esima profumeria Eb, beauty boutique dove oltre a un’accurata proposta di prodotti, i clienti potranno usufruire di numerosi servizi presso i make-up studio, nail studio, brow studio, skin studio ed hair studio presenti all’interno.



Completano i servizi il ritiro della spesa gratuito in negozio Clicca e Vai per una spesa rapida e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Alle casse, per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.



L’Esselunga di Fino Mornasco è aperta ogni giorno dalle 7:30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.