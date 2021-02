Gruppo Realco inaugura Ecu. Il discount si fa largo a Ferrara

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 13:29

Ecu è l'insegna discount del Gruppo Realco

Spazio alla private label

Discount di qualità

Scelte strategiche

a nuova tappa dell'espansione multinsegna dipassa dall'apertura del punto vendita discount a insegnanella città di Ferrara. In questo modo, prosegue la strategia di sviluppo del gruppo di Reggio Emilia che nel 2021 ha mantenuto i livelli didell'ultimo anno - chiuso con un +15% sul giro d'affari.Loa insegna Ecu misura circa 600 mq e prende il posto di un ex punto venditadi Lidl. L'uscita della catnena tedesca dall'immobile ha permesso a Realco di occupare una location di interesse in via Darsena 67, un paio di chilometri a piedi di distanza dal centro della città emiliana. Al suo interno, tutte le caratteristiche del brand che fa dellae della massiccia presenza dellai propri punti di forza. L'offerta, pensata da Italy Discount, punta su ampiezza e convenienza. Sono 53, infatti, le private label a disposizione dei clienti.A questo si aggiunge il repartoin cui appare più netta la firma di Ecu. La formula discount viene qui addolcità da un assortimento variegato: dalle carni alla frutta passando per pane, pasticceria, gastronomia. Il tutto si completa con il repartoe la selezioni delle migliori marche industriali (soprattutto nella categoria Largo consumo confezionato) contrassegnate da un appeal rivolto alla convenienza (altra differenza di rilievo rispetto agli assortimenti classici da supermercato).Lastrategica di utilizzare il format Ecu è stata presa da Realco insieme all'affiliato proprietario del locale () in base a una logica. Sullo stesso bacino su cui insiste il discount Ecu sono attivi anche un Interspar del Gruppo Aspiag, un Penny Market e un supermercato Conad. Da qui l'intenzione di differenziarsi ulteriormente da parte di Realco che ha scartato la possibile sovrapposizione con i format Economy o Sigma.