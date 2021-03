Gruppo VéGé, accordo con Glovo: spesa a casa in 40 minuti

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 12:22

Glovo, non solo food delivery

arte il servizio tailor made chemette a disposizione dei suoi clienti in partnership con: spesa a casa in 40 minuti in tutta Italia. L’accordo in esclusiva tra il gruppo della distribuzione moderna e la piattaforma che permette di ricevere a casa qualsiasi cosa all’interno della città, riguarda il servizio didi Glovo. Sostanzialmente, consegna rapida dellae di altri prodotti di uso quotidiano.L'acordo per il servizio coinvolgerà l’interodi vendita VéGé, che a oggi comprende 33 imprese presenti sul territorio nazionale, con oltre 3.400 punti di vendita. Nello specifico, l’intesa garantirà 7 giorni su 7 un servizio dirapida a domicilio in 40 minuti dall’ordine effettuato online, negli orari di apertura dei punti di vendita. In questo modo, Gruppo VéGé arricchisce ulteriormente l’offerta dei servizi multicanale . Le imprese associate al Gruppo, infatti, hanno già integrato le opzioni di home delivery e di click & collect sugli acquisti effettuati sulle loro piattaforme di e-commerce.«L’accordo raggiunto con Glovo nel delivery rapido, è un tassello importante nella strategia multi touch point , che stiamo portando avanti da tempo. Questa collaborazione ci consente di trasferire alle imprese socie un canaleaggiuntivo di grande impatto per coltivare la relazione fiduciaria tra i loro punti di vendita e la, consolidandone il ruolo di riferimento concreto e proattivo nelle scelte e nelle esperienze quotidiane di acquisto», ha dichiarato, amministratore delegato di Gruppo VéGé.Grazie all'accordo, Glovo può mettere in mostra le potenzialità del suo servizio. Come rivelato durante il primo, la funzione della consegna di cibo a domicilio è solo una delle opzioni della piattaforma che da sempre abbraccia un paniere. «Questa nostra caratteristica ci ha permesso nel 2020 di diventare un punto di riferimento per servizi come la spesa, che ha registrato una crescita del 400%. Unche proseguirà anche post pandemia, perché risponde alle nuove abitudini dei consumatori che vogliono comodità e immediatezza», ha spiegato, general manager di Glovo Italia.