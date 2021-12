Koch, Sgambaro e Scoiattolo: primi piatti con ingredienti di alta qualità

Sugli scaffali della Grande distribuzione tante novità interessanti relative ad uno dei piatti più amati degli italiani: la pasta. L’altoatesina Koch propone gli Strangolapreti ai 4 formaggi, in confezione surgelata, pronti in pochi minuti. Sgambaro pensa ai più piccoli rendendo il consumo di pasta più piacevole e divertente. Scoiattolo invece arricchisce le sue classiche Perline con Parmigiano Reggiano Dop stagionato 24 mesi.

Nuovi Strangolapreti Koch “Ready to (h)eat” ai 4 formaggi

Nessun tempo per cucinare, troppo da fare? I nuovi piatti pronti Koch “Ready to (h)eat” possono fare al caso vostro! Koch, azienda specializzata nella produzione di pasta e prodotti surgelati di alta qualità, presenta gli Strangolapreti ai 4 formaggi, disponibili nella pratica versione surgelata. Gli Strangolapreti, tipici dell’Alto Adige, sono realizzati con farina di grano tenero, latte e uova. Vengono prodotti con materie prime di alta qualità, surgelati senza l’aggiunta di additivi e conservanti, sulla base della tipica ricetta altoatesina. I piatti pronti surgelati Ready to (h)eat sono pronti per essere assaporati a casa proprio dopo soli 6 minuti a 900 W in forno a microonde. Basterà poi aprire la confezione con prudenza e mescolare bene per circa 1 minuto affinché la pasta assorba bene il sugo. Confezione da 350 g, disponibile nei supermercati nel reparto surgelati.

Per informazioni: www.kochbz.it

Con i Mini Cuccioli di Sgambaro si impara ad apprezzare la pasta sin da piccoli

È pensata per i futuri bongustai la Pasta dei Mini Cuccioli: un formato ispirato agli amati protagonisti dell’omonima serie tv e prodotto con solo grano duro italiano Marco Aurelio, garanzia di una pasta d’eccellenza, sana e sicura. A poche settimane dal debutto su Rai YoYo e Ray Play della nuova stagione “Mini Cuccioli a Scuola”, Pasta Sgambaro e Gruppo Alcuni - lo studio di animazione che realizza la serie - annunciano il rinnovo della collaborazione arrivata ormai al quinto anno. «La pasta è un cibo che entra presto nelle abitudini alimentari di bambini e bambine - spiega Martina Durighello, responsabile marketing di Sgambaro - da un sondaggio che abbiamo realizzato con AstraRicerche, il 55% delle famiglie italiane la porta in tavola minimo quattro volte alla settimana. L’idea di realizzare un formato che riproduce i sei personaggi dei Mini Cuccioli è nata per avvicinare i più piccoli alla pasta e rendere l’esperienza del consumo ancora più piacevole e divertente». Confezione da 500 g, tempo di cottura 7 minuti.

Per informazioni: www.sgambaro.it

Da Scoiattolo le “nuove” Perline al Parmigiano Reggiano Dop

Ancora più gusto e qualità. In occasione delle festività di fine anno, Scoiattolo propone le Perline al Parmigiano Reggiano Dop nella loro versione rinnovata con Parmigiano a stagionatura esclusiva di 24 mesi, dal sapore unico e inimitabile. Le Perline al Parmigiano Reggiano Dop sono il “prodotto simbolo” più amato del pastificio, poiché esprime appieno la voglia dell’azienda di Lonate Ceppino (Va) di reinventare la pasta fresca e i suoi ripieni con materie prime di qualità. La referenza fa parte di Sfizi di Gusto, linea che fa della tradizione e del sapore i suoi punti di forza, grazie al rispetto degli ingredienti e della storia della cucina italiana. La pasta è realizzata con ingredienti di qualità: solo semola di grano duro italiano e uova fresche italiane da galline allevate a terra. Il Parmigiano, inoltre, viene grattugiato direttamente nelle cucine di Scoiattolo per garantire la bontà autorizzata dal Consorzio.

Per informazioni: www.scoiattolopastafresca.it